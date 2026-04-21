Ma lejár a tűzszünet, Trump folytatná a katonai csapásokat Iránban

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

 

Az elnök hétfőn a PBS News-nak adott interjúban megismételte, hogy nem tervezi a tűzszünet meghosszabbítását, miután az kedden lejár. „Azután rengeteg bomba kezd el hullani” – fogalmazott az elnök azzal kapcsolatban, hogy mi történik a tűzszünet lejártát követően, amennyiben addig nem sikerül megállapodni Iránnal. Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb béketárgyalás Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, azt válaszolta, hogy nem tudja. Az elnök szerint megegyeztek Irán képviselőivel arról, hogy személyes tárgyalási fordulót tartanak kedden.

„Meglátjuk, hogy lesz-e (tárgyalás), vagy sem. Ha nincsenek ott, az is rendben van” – fogalmazott Donald Trump.

Az elnök egy hétfőn megjelent közösségi médiaposztjában megismételte, hogy az iráni kikötőkre, illetve az onnan érkező és oda tartó hajókra vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, ameddig nem születik megállapodás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Azt írta, hogy a blokád Irán számára naponta 500 millió dollár veszteséget jelent a kereskedelmi bevétel kiesése révén. A Truth Social oldalon megjelent egy másik posztban az elnök azt írta, hogy Irán helyett hajók „százai” az Egyesült Államok kikötői, elsősorban Texas, Louisiana és Alaszka létesítményei felé tartanak kőolajért.

Magyarország visszavonhatja a vétót, jóváhagyhatják az Ukrajnának szóló hitelt

Az uniós nagykövetek várhatóan szerdán jóváhagyják a 90 milliárd eurós hitelkeretet Ukrajna számára, amennyiben addigra újraindul az orosz kőolajszállítás a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül – írja a Politico.

Magyar Péter: Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Még meg tudják álíltani a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – mondta Magyar Péter hétfő délután.

Döbbenetes, mennyi nő és gyerek vesztette életét izraeli légicsapásokban

A vérontás a tűzszünet ellenére is folytatódik.

Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

Most éppen egy konténerhajó miatt vett hátraarcot az egész helyzet a Perzsa-Öbölben.

Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

A Moszkva-barát Rumen Radev, volt bolgár államfő és pártja elsöprő győzelmet arathatott a parlamenti választáson.

Trump újra megfenyegette Iránt

Kezd elege lenni az amerikai elnöknek?

Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Ebből egy darabig még nem lesz béke?

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Megszólalt Mark Rütte.

Trump újra lecsaphat Iránra

Izraelben is készülnek. 

Kis-Benedek József

Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Száz százalék, hogy alapvető, pozitív fordulat fog bekövetkezni a magyar-uniós viszonyban – jelentette ki Kis-Benedek József lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel visszatérhetünk Európába, „ahol a helyünk van”, a nézetkülönbségeket Brüsszellel a migráció vagy az Ukrajna-politika területén pedig kompromisszumokkal fel lehet oldani. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány miniszterjelöltjei kompetensek, és visszaszerzik az uniós pénz egy részét. 

