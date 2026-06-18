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Külpolitika Európai Unió Magyar Péter

Ma nagyon fontos tűzkeresztségen esik át Magyar Péter

mfor.hu

Most először képviseli majd egy EU-csúcson Magyar Péter Magyarországot.  

Az uniós állam- és kormányfők nyár előtti utolsó csúcstalálkozója ma este kezdődik Brüsszelben. A találkozó fő témái között a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés és Ukrajna is szerepel, írja helyszíni tudósításában laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. 

A költségvetéssel kapcsolatban a ciprusi elnökség nemrég beterjesztett egy tárgyalási keretet, amelyben már számok is szerepelnek, és amely egyfajta iránymutatás a hosszútávú tárgyalásokhoz. Ezt a keretet vitatják meg a kormányfők a mostani csúcson. Az egyeztetések még nagyon kezdeti fázisban vannak.

Diplomáciai körökből származó információk szerint a miniszterelnök csütörtök reggel érkezik Brüsszelbe, ahová egyik szóvivője, Köböl Anita is elkíséri.

Magyar Péter tűzkeresztsége aligha lesz majd túlságosan rázós, ugyanis ez az EU-csúcs – legalábbis számos korábbihoz képest – viszonylag nyugodtnak ígérkezik: sem sorsfordító döntések, sem késhegyre menő viták nem várhatók.

A lap ír arról is, hogy forrásai megerősítették: Ódor Bálint uniós nagykövet júliusban alighanem kénytelen lesz távozni a posztjáról.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.  

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