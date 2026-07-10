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Külpolitika Európai Unió Kármán András

Ma végleg eldől a magyar uniós pénzek sorsa

mfor.hu

Brüsszelben ma bólinthatnak rá az uniós pénzekkel kapcsolatos magyar kormányzati tervekre.

Kétnapos látogatásra utazott Brüsszelbe Kármán András. A pénzügyminiszter közösségi médiás bejelentkezése szerint az út csúcspontja a mai ECOFIN-ülés lesz.

Kármán András szerint az uniós pénzügyminiszterek ezen az ülésen minden várakozás szerint elfogadják a magyar RRP-t, vagyis a Helyreállítási és Versenyképességi Tervet, ami az utolsó uniós jogi aktus a Magyarországnak járó források hazahozatalához vezető hosszú úton.

A miniszter bejegyzéséből kiderül, hogy az ECOFIN mellett több találkozón is részt vesz. Elsőként találkozott Rachel Reeves brit pénzügyminiszterrel. Ez az első személyes egyeztetés volt a két tárcavezető között.

Áttekintettük, hogyan erősíthetjük a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat – ez ma Magyarország mellett Európa egyik legégetőbb közös feladata is. Elkötelezettek vagyunk a brit–magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésében: az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető hazánkban, több mint 600 brit vállalat ad munkát mintegy 45 ezer magyar embernek

– írta a miniszter Facebook-oldalán.

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