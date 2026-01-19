Macron visszadobta a meghívót, amit Orbán Viktor büszkén mutogat

A jelenlegi feltételekkel Franciaország nem szándékozik csatlakozni a Donald Trump amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácshoz, mert az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét – közölte Emmanuel Macron államfő titkársága.

Az elnöki hivatal tudatta, hogy a kezdeményezés „okmánya túllép a Gázai övezeten”, ellentétben a kezdeti elképzelésekkel. „Súlyos kérdéseket vet fel, különösen az Egyesült Nemzetek elveinek és szerkezetének tiszteletben tartásával kapcsolatban, amelyek semmilyen körülmények között sem kérdőjelezhetők meg” – idézte forrását az AFP, amely a „hatékony multilateralizmus” mellett érvelt.

Trump az örök elnök

A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét – derült ki a Reuters brit által megtekintett levél és alapokmány-tervezet másolatából.

A francia külügyminisztérium korábban emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában állandó hellyel rendelkező országként Franciaország „ragaszkodik az Egyesült Nemzetek Alapokmányához”.

Orbán Viktor örül

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, a gázai béketanácsban Vlagyimir Putyin is feltűnhet, de Orbán Viktor is meghívót kapott, amit el is fogadott. Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.