Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

Továbbá: mi várható a héten megnevezett Tisza-miniszterektől? Kinek lesz a legnehezebb feladata? Mikor lesz új köztársasági elnök? Miért épp a választások után indult újra a Barátság-kőolajvezeték? Meddig kell Európának orosz olaj? Mekkora bajban van az orosz gazdaság? Tényleg letartóztatná-e a Tisza-kormány a körözött Netanjahut? És kell-e telexes Szijjártó-interjú?

Erről is vitatkozott az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Bózsó Péter újságíró és Vámosi Ágoston újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Beköszönés

02:02 Újabb MNB-botrány, maffiamódszerek

09:00 Út a börtönbe-program. Elszámoltatás, de hogyan?

12:50 Az MNB és az elvétett inflációs cél

15:00 Tisza-miniszterek. A leghúzósabb területek. Honnan lesz pénz? Uniós pénzek.

27:00 Mikor lesz új köztársasági elnök? És ki lesz az?

29:40 Lesznek-e megszorítások?

32:30 Benzinmizéria – orosz olaj

39:30 Miért most indult újra a Barátság? Zelenszkij ravasz játszmája

44:20 Bajban az orosz gazdaság. A Viktória-sztori, fronthelyzet. lekapcsolt Starlink

53:20 Letartóztatjuk Netanjahut?

57:20 Szijjártó-interjú & Co.

01:03:20 Elköszönés

