Külpolitika Kandrács Csaba Magyar Péter Matolcsy György Szijjártó Péter Varga Mihály Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Izsó Márton – Vámosi Ágoston – Wéber Balázs

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

Továbbá: mi várható a héten megnevezett Tisza-miniszterektől? Kinek lesz a legnehezebb feladata? Mikor lesz új köztársasági elnök? Miért épp a választások után indult újra a Barátság-kőolajvezeték? Meddig kell Európának orosz olaj? Mekkora bajban van az orosz gazdaság? Tényleg letartóztatná-e a Tisza-kormány a körözött Netanjahut? És kell-e telexes Szijjártó-interjú?

Erről is vitatkozott az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Bózsó Péter újságíró és Vámosi Ágoston újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Beköszönés
02:02 Újabb MNB-botrány, maffiamódszerek
09:00 Út a börtönbe-program. Elszámoltatás, de hogyan?    
12:50 Az MNB és az elvétett inflációs cél
15:00 Tisza-miniszterek. A leghúzósabb területek. Honnan lesz pénz? Uniós pénzek.
27:00 Mikor lesz új köztársasági elnök? És ki lesz az? 
29:40 Lesznek-e megszorítások?
32:30 Benzinmizéria – orosz olaj
39:30 Miért most indult újra a Barátság? Zelenszkij ravasz játszmája
44:20 Bajban az orosz gazdaság. A Viktória-sztori, fronthelyzet. lekapcsolt Starlink
53:20 Letartóztatjuk Netanjahut?
57:20 Szijjártó-interjú & Co.
01:03:20 Elköszönés

A leendő Magyar-kormánynak is üzentek az oroszok

Az orosz külügyi szóvivő szerint jobb nem elsietni az alakuló magyar kormány álláspontjának kommentálását, tartózkodni kell a gyors következtetésektől, és meg kell várni Budapest konkrét lépéseit és intézkedéseit.

Még nem döntött a parlament, de már lehet tudni, mikor indulhat a kötelező sorkatonaság Szerbiában

Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, legalábbis hamarosan a parlament elé kerül az új szabályozás. Ha az országgyűlés elfogadja, jövő márciusban már be kell vonulni.

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, az Európai Tanács ülésén pénteken.

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Folytatódik az Oroszországra helyezett gazdasági nyomás.

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

