Magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna a „Putyin blokkolása” nevű törvény

Két amerikai szenátor – Jeanne Shaheen demokrata és Thom Tillis republikánus – egy olyan törvényjavaslatot készül benyújtani, amely magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna. Shaheen és Tillis azért szeretné ezt elérni, mert Magyarország több alkalommal is blokkolta az Ukrajnának szánt pénzügyi és katonai támogatásokat, valamint továbbra is fenntartja energiafüggőségét Oroszországtól – írja az Index.

A „Putyin blokkolása” nevű törvény arra kötelezné az Egyesült Államok elnökét, hogy szankciókat alkalmazzon magyar kormányzati szereplőkkel szemben, akik részt vesznek az orosz energia importjának fenntartásában, illetve akadályozzák az Ukrajnának nyújtott segítséget.

A kezdeményezés egyik fő célja Oroszország háborús finanszírozási lehetőségeinek csökkentése az orosz energiahordozókhoz kötődő bevételek korlátozásán keresztül. A szenátorok szerint az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Ukrajna támogatása érdekében.

Donald Trump akár magas rangú magyar tisztviselőkre is szankciókat vethet ki

Tillis arról beszélt, hogy Magyarország csak akkor állíthatja helyre kapcsolatait szövetségeseivel, ha csökkenti függőségét az orosz energiától és megszünteti Ukrajna támogatásának akadályozását. Shaheen hozzátette: elfogadhatatlannak tartja, hogy egyes hírek szerint a Trump-adminisztráció magas rangú képviselői a közeljövőben Magyarországra látogatnak. Úgy látja, az amerikai vezetésnek nem kellene támogatnia korrupcióval vádolt kormányokat, miközben azok továbbra is hozzájárulnak az orosz háborús gépezet működéséhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelének a feloldása létfontosságú lenne az ukrán hadsereg és a dróngyártás finanszírozásához.