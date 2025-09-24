Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

Gázaváros utolsó működő kórházait elárasztják az izraeli támadásokban sérüléseket szenvedett emberek, a műtéteket pedig minimális érzéstelenítéssel vagy anélkül kell elvégezni, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár a BBC-re hivatkozva.

Egy ausztrál medikus, aki az al-Shifa kórházban dolgozik önkéntesként, a brit adónak azt mondta, hogy minden nap tömegével szállítanak be hozzájuk sérülteket.

Egy másik, szintén ausztrál egészségügyi dolgozó tömeggyilkosságnak és rémálomnak nevezte a történéseket. Szerinte a súlyos sérülteket kénytelenek minimális érzéstelenítéssel vagy anélkül műteni (ilyen műtétekről már korábban is rendszeresen érkeztek beszámolók), majd horrorisztikus leírást adott arról, hogy milyen állapotban – kilógó szervek, leszakadt végtagok – szállítják be hozzájuk a bombázásokban megsérülteket, köztük nőket és gyerekeket.

Az izraeli hadsereg az elmúlt hetekben Gázaváros elhagyására szólított fel mindenkit, ennek azonban nerm tudott mindenki eleget tenni.

