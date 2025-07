Magyar küldöttség erősíti Csádban a stabilitást

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A magyar kormány célja, hogy a térség problémáit – mint a terrorizmus, a migráció és a humanitárius válságok – azok keletkezési helyén kezelje, ezzel erősítve a térség, az Európai Unió és hazánk biztonságát is.

A diplomáciai és parlamenti együttműködés fejlesztése nemcsak a két ország közötti kapcsolatok elmélyítését szolgálja, hanem a tágabb régió stabilitásához is hozzájárul. A tárgyalások során a felek kiemelték: a magyar-csádi kapcsolatok alapját a kölcsönös tisztelet és a közös stratégiai érdekek adják.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!