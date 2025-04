Magyar magánzárkában tartják Maja T.-t, kiszivárgott egy levele

Maja T. ügyvédje, Sven Richwin szerint a budapesti bíróság azt tervezi, hogy a pert gyorsított eljárásban, szeptemberig lezárja. A vádak alapján akár 24 év börtönbüntetés is kiszabható. Richwin a Frankfurter Rundschau-nak úgy nyilatkozott:

„Most ez a győzelem számomra csak egy darab papírnak tűnik, egy igazolásnak egy teljesített részvételről. Félelmet és nyugtalanságot érzek, ha arra a pillanatra gondolok, amikor mondatról mondatra küzdöttem magam előre, megláttam az első lapot, az első mondatot: »a nép nevében«, láttam, ahogy elhagy az erőm, és félretettem, hiszen ismerem már ezeket a szavakat, tudom már a megalapozott tényeket, hiszen minden érzékemmel megtapasztaltam és magamba szívtam őket, a keserű ízük ellenére is, nem volt más választásom, még mindig itt vagyok.” Hozzátette: „Érzem azoknak a napoknak a fáradtságát, amikor a düh a tehetetlenséggel küzd.”

Jelenleg összesen 13 német állampolgár ellen folytatnak eljárást Németországban és Magyarországon. A személyeket – köztük Maja T.-t – azzal vádolják, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadták és megvertek több olyan embert, akikről leginkább a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak, és a Kitörés Emléktúrára vagy a „becsület napjára” mennek. Eljárások zajlanak Olaszországban és Franciaországban is. Maja T.-t Magyarországon magánzárkában tartják fogva. A német lap kiemeli, hogy Maja T.-t februárban olyan szoros bilincsben vezették a tárgyalásra, hogy a tárgyalótermet csak apró lépésekkel tudta megközelíteni.

„Nem merek most győzelemről beszélni, hiszen már akkor kezeimen és lábaimon bilincs volt, amikor ügyvédeim benyújtották (a beadványt), már rég egy olyan Mostba és Ittbe lettem kiszakítva, amely hét hónapja fojtogat, és türelmetlenül hajszol előre, mint egy házak közé szorult, elszakított csordaállatot” – írta Maja T.

A Szövetségi Alkotmánybíróság döntése sem segített Maja T. antifasiszta aktivistán. A 24 éves, nem-bináris thüringiai személy a Frankfurter Rundschau birtokába jutott, börtönből írt levelében számolt be helyzetéről.

