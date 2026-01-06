Magyar Péter a „miniszterelnök helyett” levelet írt Robert Ficónak

„Miniszterelnök Úr, megírtam ön helyett a levelet Robert Fico szlovák kormányfőnek. Kihagytam az aláírásának a helyét az enyém mellett.

Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani a levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba.

Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét” – írta Magyar Péter Facebook posztjában.

A Tisza-elnök szerint „egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény”, ezért forszírozza, hogy a szlovák kormányfő kezdeményezze a szóban forgó módosítás visszavonását, és „nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet” – foglalja össze a 444.

A Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvénymódosítás eltörléséért petíció is indult, a kezdeményezők feljelentették magukat a rendőrségen. A hét végén Szlovákia budapesti nagykövetsége előtt egyetemi hallgatók szerveztek demonstrációt, hogy kiálljanak a felvidéki magyarságért.