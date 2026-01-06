2p
Külpolitika Magyar Péter Orbán Viktor Robert Fico Szlovákia

Magyar Péter a „miniszterelnök helyett” levelet írt Robert Ficónak

mfor.hu

Arra kéri Orbán Viktort, hogy csatlakozzon a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák jogszabály-módosítás elleni tiltakozáshoz, és ki is hagyta számára az aláírása helyét.

„Miniszterelnök Úr, megírtam ön helyett a levelet Robert Fico szlovák kormányfőnek. Kihagytam az aláírásának a helyét az enyém mellett.

Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani a levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba.

Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét” – írta Magyar Péter Facebook posztjában.

A Tisza-elnök szerint „egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény”, ezért forszírozza, hogy a szlovák kormányfő kezdeményezze a szóban forgó módosítás visszavonását, és „nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet” – foglalja össze a 444.

A Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvénymódosítás eltörléséért petíció is indult, a kezdeményezők feljelentették magukat a rendőrségen. A hét végén Szlovákia budapesti nagykövetsége előtt egyetemi hallgatók szerveztek demonstrációt, hogy kiálljanak a felvidéki magyarságért.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az ENSZ szerint sérti a nemzetközi jogot Donald Trump venezuelai beavatkozása

Az ENSZ szerint sérti a nemzetközi jogot Donald Trump venezuelai beavatkozása

A világ kevésbé biztonságos az Egyesült Államok venezuelai akciója után – közölte kedden az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala.

Petíciót indítottak Szlovákiában a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvény ellen

Petíciót indítottak Szlovákiában a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvény ellen

Közéleti szereplők és aktivisták petícióban kérik a szlovák kormányt a büntető törvénykönyv módosításának hatályon kívül helyezésére, amely a gyakorlatban megakadályozza a Beneš-dekrétumokról folytatott érdemi vitát – írja az Új Szó.

Nem csinált semmi rosszat – állítja az elhurcolt venezuelai elnök

Tagadta az ellene felhozott vádakat. 

Nicolas Maduro sorsa akár hétfőn eldőlhet?

Az elnök és felesége a bíróság elé állhat ma.

Kétes hagyományt élesztett újra Donald Trump, újabb intervencióktól rettegnek Latin-Amerikában

Kétes hagyományt élesztett újra Donald Trump, újabb intervencióktól rettegnek Latin-Amerikában

A Venezeuela elleni támadás és Nicolás Maduro elnök erőszakos eltávolítása a hatalomból beleillik az amerikai katonai beavatkozások hosszú sorába.

32 kubai is meghalt a Nicolás Maduro elfogásakor

32 kubai is meghalt Nicolás Maduro elfogásakor

Teljesítették a küldetésüket.

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

27 tagállamból csak 26 támogatta az uniós nyilatkozatot.

Venezuela után Kolumbia következik?

Venezuela után Kolumbia következik?

Trumpnak tetszik az ötlet.

Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Kinevezték Maduro utódját. 

Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

New York városában tartják őrizetben.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168