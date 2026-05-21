Magyar Péter Bécsben az azbesztügyről: „A szennyező fizet elvét fogja Magyarország alkalmazni”

Magyar Péter az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: a két népnek sok súlyos problémája volt a történelem során, de Bécs városa – hasonlóan Budapesthez – jól mutatja, hogy mire képesek, ha békében, egymást támogatva, segítve dolgoznak.

Emlékeztetett: jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, ezért itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a kétoldalú kapcsolatokra. Ezért meghívta osztrák kollégáját és az osztrák kormányt, hogy a jövőben tartsanak együttes kormányüléseket: a következőt szeptemberben, a gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezhetik meg – közölte Magyar Péter.

Szólt arról is, Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után Bécsben 2026. május 21-én

Fotó: MTI

Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között, „de ez nem is baj”- jegyezte meg a kormányfő, megköszönve az osztrák kancellár támogatását a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala ügyében. Magyar Péter előremutatónak nevezte a Bécsben folytatott tárgyalásokat, megemlítve, hogy azokon a két ország miniszterei konkrét kérdésekben folytattak egyeztetéseket.

A kormányfő arról is tájékoztatott: hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát, jelezte, egyetértettek abban, hogy „nincs helye mellébeszélésnek”, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta: van olyan település, ahol a határérték háromszázszorosát éri el a levegő azbeszttartalma.

Hozzátette: ez azért különösen szomorú, mert a térségben korábban nem létezett azbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés.

Magyar Péter elmondta, nem tudják, ki a felelőse a történteknek, egy cég, magánszemély, vagy a politika, „de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja”. Most úgy látják, sok tízmilliárd forintba fognak kerülni a kármentesítés – közölte.

A különadókról szóló kérdésre Magyar Péter közölte, a magyar költségvetés „elég gyászos helyzetben van”, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számonkérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést.

(MTI)