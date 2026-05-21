3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Ausztria Magyar Péter

Magyar Péter Bécsben az azbesztügyről: „A szennyező fizet elvét fogja Magyarország alkalmazni”

mfor.hu

Egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. A kormányfő második hivatalos külföldi útján közölte azt is, hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására.

Magyar Péter az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: a két népnek sok súlyos problémája volt a történelem során, de Bécs városa – hasonlóan Budapesthez – jól mutatja, hogy mire képesek, ha békében, egymást támogatva, segítve dolgoznak.

Emlékeztetett: jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, ezért itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a kétoldalú kapcsolatokra. Ezért meghívta osztrák kollégáját és az osztrák kormányt, hogy a jövőben tartsanak együttes kormányüléseket: a következőt szeptemberben, a gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezhetik meg – közölte Magyar Péter.

Szólt arról is, Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után Bécsben 2026. május 21-én
Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után Bécsben 2026. május 21-én
Fotó: MTI

Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között, „de ez nem is baj”- jegyezte meg a kormányfő, megköszönve az osztrák kancellár támogatását a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala ügyében. Magyar Péter előremutatónak nevezte a Bécsben folytatott tárgyalásokat, megemlítve, hogy azokon a két ország miniszterei konkrét kérdésekben folytattak egyeztetéseket.

A kormányfő arról is tájékoztatott: hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát, jelezte, egyetértettek abban, hogy „nincs helye mellébeszélésnek”, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta: van olyan település, ahol a határérték háromszázszorosát éri el a levegő azbeszttartalma.

Hozzátette: ez azért különösen szomorú, mert a térségben korábban nem létezett azbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés.

Magyar Péter elmondta, nem tudják, ki a felelőse a történteknek, egy cég, magánszemély, vagy a politika, „de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja”. Most úgy látják, sok tízmilliárd forintba fognak kerülni a kármentesítés – közölte.

A különadókról szóló kérdésre Magyar Péter közölte, a magyar költségvetés „elég gyászos helyzetben van”, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számonkérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. 

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Társult tagsági státuszt adnának Kijevnek.

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Megy a pingpongozás a béketervvel.

Néhány napja még a kezét rázogatta, most kesztyűt dobna Hszi Csin-ping arcába Donald Trump

Néhány napja még a kezét rázogatta, most kesztyűt dobna Hszi Csin-ping arcába Donald Trump

Ebből nagy balhé lehet.

Bajba kerülhet Szlovákia – komoly EU-s figyelmeztetés érkezett a magyarok jogai miatt

Bajba kerülhet Szlovákia – komoly EU-s figyelmeztetés érkezett a magyarok jogai miatt

Az Európai Parlament intézkedést akar.

Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában

Veszélyben: drónok miatt sokan óvóhelyre szorultak Litvániában – Frissítve

Gyorsan riadóztatták a lakosságot Litvániában drónveszély miatt.

Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekeötést sürgeti

Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekeötést sürgeti

Putyin kínai látogatásakor a vendéglátó dörgedelmes üzenetet küldött a háború kapcsán.

Aligha váratlan: erről sutyorgott Putyin a kínai elnökkel

Aligha váratlan: erről sutyorgott Putyin a kínai elnökkel

Alig érkezett meg kínai kollégájához Putyin orosz elnök, máris pikáns részletek láttak napvilágot.

Üres kézzel és megfenyegetve tért haza Trump Pekingből

Üres kézzel és megfenyegetve tért haza Trump Pekingből

Hszi Csin-ping elég nyíltan beszélt az amerikai elnökkel, már csak az a kérdés, hogy ő mit értett ebből.

Nagy nyomás alatt tartja az ukrán hadsereg Oroszországot

Nagy nyomás alatt tartja az ukrán hadsereg Oroszországot

Folytatódtak a zaporizzsaji atomerőmű melletti Enerhodar és a jaroszlavli régió elleni ukrán dróntámadások az éjszaka folyamán – közölték kedden a helyi hatóságok.

Megkegyelmezett Trump Iránnak, elhalasztotta a támadást

Megkegyelmezett Trump Iránnak, elhalasztotta a támadást

Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a – szavai szerint – keddre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG