Magyar Péter beszéde megnyugtatott, de kellene már egy kormányképes csapat – Szent-Iványi István a Klasszis Klub Live-ban

Szent-Iványi István beszélt arról is, hogy eddig ambivalensnek, bizonytalannak látta a Tisza Párt külpolitikai elképzeléseit, de Magyar Péter szombati beszéde megnyugtató volt számára, azért is, mert a Tisza-elnök egyértelművé tette, hogy az ország Nyugathoz tartozik. Ugyanakkor még nem látja azokat az embereket, akik a párt külpolitikai programját felsőbb szinten kidolgoznák, képviselnék és megvalósítanák.

Emlékeztetett, hogy Lengyelország esetében az Európai Bizottság a Tusk-kormány beiktatása után hamar felszabadította a befagyasztott uniós forrásokat, de a kormány nem tudta megvalósítani ígéreteit, ezért azóta Brüsszel is kritikusabban áll ehhez a kérdéshez.

