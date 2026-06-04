1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Írország

Magyar Péter egy fontos miniszterelnöki mérföldkövet pipált ki

mfor.hu

Először fogadott külföldi vezetőt.

Az ír miniszterelnök volt az első külföldi állam vezetője, akit Magyarországon fogadott a kormányfő. Magyar Péter posztjában számolt be erről, amelyben így fogalmazott:

a magyar és az ír népet összeköti a történelem és a szabadság iránti kiolthatatlan vágyunk. (…) Áttekintettük az ír uniós elnökség előtt álló feladatokat, valamint az Európai Unió jövőjét meghatározó kérdéseket. Magyarország támogatja a versenyképesség erősítését, a kohéziós és agrárpolitika megőrzését, és a párbeszédre, valamint a kompromisszumokra épülő európai együttműködésben hisz.

Tájékoztattam a miniszterelnök urat a Magyarország számára járó uniós forrásokról született megállapodásról, valamint a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében elért előrelépésről.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

Az amerikai képviselőház elfogadott egy határozatot, amely megakadályozná Donald Trumpot abban, hogy további katonai lépéseket tegyen Irán ellen kongresszusi felhatalmazás nélkül.

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást.

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

A pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján.

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.

Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Ukrajna csapást hajtott végre Oroszország második legnagyobb városának, Szentpétervárnak a peremén, néhány órával azt megelőzően, hogy a külföldi befektetések bevonzását célzó Szentpétervári Gazdasági Fórumot megnyitották volna. 

Hoppá, mire készül Norvégia?

Hoppá, mire készül Norvégia?

Sok évtizede hozott döntést gondolnának újra.

Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Harcolnak a végsőkig is akár.

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

De a tanácsnak és a parlamentnek is rá kell még bólintania az új szabályokra.

Ukrajnáról is tárgyal ma Magyar Péterrel a német kancellár

A magyar miniszterelnököt Berlinben, hivatalában látja vendégül Friedrich Merz.

Orbán Anita már építi a nyugati kapcsolatokat

A magyar külügyminiszter hétfőn a Külügyminisztériumban fogadta holland kollégáját, Tom Berendsent.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG