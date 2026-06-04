Magyar Péter egy fontos miniszterelnöki mérföldkövet pipált ki

Az ír miniszterelnök volt az első külföldi állam vezetője, akit Magyarországon fogadott a kormányfő. Magyar Péter posztjában számolt be erről, amelyben így fogalmazott:

a magyar és az ír népet összeköti a történelem és a szabadság iránti kiolthatatlan vágyunk. (…) Áttekintettük az ír uniós elnökség előtt álló feladatokat, valamint az Európai Unió jövőjét meghatározó kérdéseket. Magyarország támogatja a versenyképesség erősítését, a kohéziós és agrárpolitika megőrzését, és a párbeszédre, valamint a kompromisszumokra épülő európai együttműködésben hisz.

Tájékoztattam a miniszterelnök urat a Magyarország számára járó uniós forrásokról született megállapodásról, valamint a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében elért előrelépésről.