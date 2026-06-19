Magyar Péter egy fontos témában ült tárgyalni egy szomszédos ország miniszterelnökével

Horvátország jószomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit – közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő, miután pénteken Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel.

A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozójának keretében tartották. Plenkovic az X közösségi oldalon azt írta: Horvátország a vitás energetikai ügyeket jószomszédi légkörben rendezné, és javítani kívánja a két ország kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten.

A horvát-magyar energetikai kapcsolatokban az elmúlt években több kérdés is napirenden volt. Ezek közé tartozik az INA horvát olajipari vállalat irányítási jogai körüli jogi és tulajdonosi vita, valamint a kőolajszállításokkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés.