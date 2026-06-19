Magyar Péter elárulta, miért nem jött létre még a találkozó Zelenszkijjel

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, a ma befejeződött EU-csúcs után tartott tájékoztatót magyar újságíróknak. Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár kérdésére elmondta: eddig szerinte azért nem jött létre személyes találkozója az ukrán elnökkel, mert más településen szeretnének találkozni.

A cikkből kiderült, Magyar Péter nemcsak az EU-csúcsról számolt be, hanem az annak peremén folytatott tárgyalásairól is. Emlékeztetett, hogy Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével arról tárgyalt, hogy októberre zárják le a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárást.

Szerinte egyetértettek abban, hogy erre valóban sor kerülhet, az Európai Bizottsággal az uniós pénzekről kötött megegyezésnek is köszönhetően.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter egy fontos témában ült tárgyalni egy szomszédos ország miniszterelnökével Az energetikai kérdések által a középpontban.

Jelezte, hogy igyekeznek a Magyarországra kiszabott menekültügyi bírság ügyében eredményt elérni: a tárgyalások jelenleg is folynak annak eltörlésére.

Az Európai Tanács üléséről és a magyar érdekképviseletről azt mondta: lehet úgy magyar érdeket képviselni, hogy egy eurócentet sem hagyunk ott, és nem borítunk asztalt.

Ukrajnával kapcsolatban Magyar Péter kifejtette, hogy találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a csúcson, de nem volt köztük hosszú beszélgetés.

A Privátbankár kérdésére kifejtette: eddig szerinte azért nem jött létre személyes találkozója az ukrán elnökkel, mert más településen szeretnének találkozni. Magyar Péter Beregszászon, Zelenszkij pedig máshol. Más különösebb ok nincs, tette hozzá. Laptársunk kérdésére beszélt arról is, hogy nem hangzott el konkrét dátum az EU-csúcson az ukrán uniós csatlakozással kapcsolatban.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter kezdeményezésére megváltozott az Ukrajnáról szóló közös uniós nyilatkozat A miniszterelnök szerint ez komoly eredmény.

A 2028 és 2034 közötti uniós költségvetéssel kapcsolatban kifejtette: Magyarország kiáll a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika külön kezelése mellett.

A miniszterelnök korábban közösségi oldalán azt is közölte:

az ő kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására utaló kitétel az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumából. Szerinte abba a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került, amely a több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott.

„Másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat”, emelte ki Magyar Péter – emlékeztetett a cikk.