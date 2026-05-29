Magyar Péter és Orbán Anita is elítélte a Romániát ért dróncsapást

„A tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet” – közölte Magyar Péter Facebook-oldalán.

A miniszterelnök posztját azzal zárta, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.

Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását – ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter is a Facebook-oldalán.