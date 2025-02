Magyar Péter gratulált, Orbán Viktor hallgat

- írja Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. A Tisza az Európai Parlamentben közös frakcióban is ül Merz pártjával, a CDU-val.

- teszi hozzá Magyar, aki nem mulasztott el azért odaszúrni egyet Orbán Viktornak sem:

A miniszterelnök egyébként még reggel X-bejegyzésben gratulált Alice Weidelnek, az AfD kancellárjelöltjének, akit nem sokkal a választás előtt Budapesten is fogadott.

- írta Orbán Viktor, aki egyelőre sem itt, sem a Facebookon nem gratulált Merznek győzelméhez. Német lapértesülések szerint erre nem nyilvános csatornákon sem került sor hétfő délig.

The people of Germany voted for change in immense numbers. I want to congratulate @Alice_Weidel on doubling @AfD’s share of the votes. Good luck and God bless Germany!