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Külpolitika Spanyolország

Magyar Péter is kritizálta a spanyol határáttörést – itt a levél

mfor.hu

Levelet írtak az uniós vezetők.

A Külügyminisztérium közleményben számolt be arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök 21 uniós kollégájával együtt közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális migráns érkezett Spanyolország területére. Ez önmagában nyugtalanító emlékeket idéz fel 2015-ből, amikor Európa külső határait gyakorlatilag áttörték.

Orbán Anita külügyminiszter posztjában úgy fogalmazott, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság e hónap elején hozott ítélete – amely szerint a határt átúszva érkező embereket nem lehet azonnal visszaküldeni – hozzájárult az elmúlt napok eseményeihez. Mint írta, tegnap folyamatosan egyeztett külügyminiszter a kollégákkal, miszerint azonnali cselekvésre van szükség. Kiemelte, José Manuel Albares spanyol külügyminiszter megerősítette, hogy 49 ezer ember már visszatért Marokkóba.

Mint írta, ugyanakkor a helyzet komolysága indokolta a 22 kormány- és államfő által aláírt levelet. Az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére.

A vezetők arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad azt az üzenetet közvetíteni, hogy az illegális belépés később jogszerű tartózkodássá válhat, azt is jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben és videókonferenciát kezdeményeztek az uniós belügyminiszterek között a további lépések egyeztetésére.

Minden ország, így Spanyolország is, felelősséget visel az Európai Unió külső határainak védelméért. A kormány minden körülmények között kiáll az illegális migrációval szemben Magyarország határainak védelme mellett – áll a posztban.

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