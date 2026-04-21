Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Külpolitika Magyar Péter Robert Fico Szlovákia

Magyar Péter kemény garanciákat kért Robert Ficótól

Magyar Péter: garanciát kértem a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabály hatályon kívül helyezésére.

Garanciát kért Magyar Péter leendő miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfőtől kedden arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi.

A Tisza Párt elnöke, miután telefonon beszélt szlovák partnerével, a Facebook-oldalán közölte: Robert Ficonak világosan elmondta, hogy akkor tudnak bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha a törvény hatályon kívül helyezése mellett azt is rögzítik, hogy „a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes-dekrétumokra hivatkozva”. Hozzátette, megerősítette a szlovák miniszterelnöknek, hogy a Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a visegrádi együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de mindezt meg kell előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése.

Magyar Péter azt írta, hangsúlyozta Robert Ficónak, hogy a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban „a magyar honfitársaink jogainak védelme”. A politikus közölte, megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokat személyesen folytatják a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben.

