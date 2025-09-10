Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

Mint arról beszámoltunk, a lengyel légteret „nagy számban” sértették meg orosz drónok szerdára virradó éjjel. Azokat, amelyek fenyegetést jelentettek, a „lengyel és NATO-pilóták lelőtték”.

Míg a magyar kormány képviseletében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem reagált az incidensre, addig megtette ezt a legnagyobb ellenzéki erő vezére. Magyar Péter a Facebook-oldalán is kitért arra, a Minszkben tartózkodó Szijjártó úgy nyilatkozott, hogy meg se említette, az orosz drónok Fehéroroszországon keresztül érték el Lengyelországot.

Emellett a Tisza Párt elnöke kiemelte, hogy

„Orbán Viktor eközben reakciójában egy szóval sem említette, hogy orosz drónokról volt szó.”

Magyar leszögezte: „A magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán. Ahogy már többször elmondtuk, a Tisza-kormány miniszterelnökének első útja Varsóba vezet majd.”

„Lengyel, magyar két jó barát…” – zárta a Facebook-bejegyzését.