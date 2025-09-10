Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Lengyelország Magyar Péter

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

mfor.hu

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, választási győzelmük esetén az általuk jelölt miniszterelnök első útja Varsóba vezet majd.

Mint arról beszámoltunk, a lengyel légteret „nagy számban” sértették meg orosz drónok szerdára virradó éjjel. Azokat, amelyek fenyegetést jelentettek, a „lengyel és NATO-pilóták lelőtték”.

Míg a magyar kormány képviseletében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem reagált az incidensre, addig megtette ezt a legnagyobb ellenzéki erő vezére. Magyar Péter a Facebook-oldalán is kitért arra, a Minszkben tartózkodó Szijjártó úgy nyilatkozott, hogy meg se említette, az orosz drónok Fehéroroszországon keresztül érték el Lengyelországot.

Emellett a Tisza Párt elnöke kiemelte, hogy 

„Orbán Viktor eközben reakciójában egy szóval sem említette, hogy orosz drónokról volt szó.”

Magyar leszögezte: „A magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán. Ahogy már többször elmondtuk, a Tisza-kormány miniszterelnökének első útja Varsóba vezet majd.”

„Lengyel, magyar két jó barát…” – zárta a Facebook-bejegyzését.

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

Miközben Lengyelország az orosz drónberepülés miatt aggódik, addig a magyar külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyalt fehérorosz kollégájával.

Drónberepülés: Oroszország provokál, de nincs ok pánikra Donald Tusk szerint

Kiderült, minimum mennyi orosz drón repült be Lengyelországba

Donald Tusk kormánya szerda reggeli rendkívüli ülése előtt nyilatkozott.

Súlyos eszkaláció a lengyel légtrébrn, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Súlyos eszkaláció történt a lengyel légtérben, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Erre azután kerül sor, hogy orosz drónokat lőtt le a lengyel hadsereg.

Terrortámadást füleltek le Kárpátalján

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentésre.

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, írta a külgazdasági és külügyminiszter a katari fővárost ért izraeli rakétatámadás nyomán kedden.

A katari bombázás füstje

Izrael rakétákkal lőtte Katart

Az izraeli hadsereg rádiója szerint Izrael kedden Hamász tisztviselőket támadott Katarban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bejelentés ellenére sem jön hazánkba

Távol marad hazánktól az ukrán külügyminiszter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfői bejelentésével ellentétben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön a héten Magyarországra.

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Három robbanás 24 órán belül Oroszország központi régióiban, az Ukrajnát támadó orosz hadsereg ellátását biztosító gáz- és olajvezetékekre.

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

„Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

