Magyar Péter legyőzése Orbán Viktor amerikai látogatásának valódi célja?

November 7. fontos nap a magyar diplomácia szempontjából, hiszen az Orbán Viktor vezette delegációt a Fehér Házban fogadja Donald Trump amerikai elnök. A találkozó legfőbb témái között az ukrajnai helyzet és energetikai megállapodások szerepelnek. A kormányfő arról is próbálja meggyőzni Trumpot, hogy mentesítse Magyarországot az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciótervek alól. A lehetséges megállapodások részben ki is szivárogtak, erről ebben a cikkünkben olvashat:

A találkozón Trump elvbarátként és partnerként fogadja Orbánt, így nem meglepő, hogy a nemzetközi sajtó is több cikkel foglalkozott a lehetséges kimenetellel. Ezek közül válogattunk.

Politico: Magyarország lojalitását Washington nem felejti el

Donald Trump amerikai elnök sok szempontból rokonléleknek tartja Orbán Viktort, és a saját második ciklusának reformjaihoz is egyfajta mintaként tekint rá. Épp ezért idegesek most sokan Európában – kezdte cikkét a portál, hozzátéve, hogy a miniszterelnök küldetésének középpontjában egyértelműen az áll, hogy mentességet szerezzen a friss amerikai szankciók alól.

A Politico szerzőjének véleménye szerint egy ilyen mentesség komoly kivételezés lenne Trump oroszellenes szankciós politikájában, és ellentmondana annak is, hogy az elnök következetesen bírálja azokat az európai államokat, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat. Emellett szimbolikus csapást jelentene azoknak az ukrán és európai vezetőknek, akik hónapok óta közösen próbálják rávenni Trumpot a Moszkva elleni nyomás növelésére. Egy név nélkül nyilatkozó uniós tisztviselő a portál kérdésére így értékelt:

„már megszoktuk ezeket a kísérleteket az európai egység aláásására, és tudjuk, hogy Trump szeret vezetőkkel négyszemközt alkudozni. Ha megadja a mentességet, az inkább szimbolikus visszalépést jelent majd abból a szempontból, milyen üzenetet küld Putyinnak és a világnak a valódi elszántság hiányáról. De a gyakorlatban nehezebb lesz megvalósítani.”

A cikk szerint Trump részben a személyes szimpátia miatt adhatja meg a mentességet. Mint írták, „kedvezően állhat hozzá egy kivételhez, tekintettel arra, mennyire szimpatizál a populista magyar kormányfővel, aki az elmúlt évtizedben több állami intézmény felett is megszilárdította a befolyását, és próbára tette a magyar demokrácia ellenállóképességét.”

Egy lojális szövetséges, akit Trump szívesen lát

A Politico a magyar kormány trumpista lojalitását is megemlíti. Christopher Landau helyettes külügyminiszter és más tisztviselők többször is méltatták Magyarországot a Trump-politika támogatásáért, valamint az Ukrajna és Oroszország közötti közvetítési törekvésekért. Korábbi amerikai tisztviselők pedig egyértelművé tették, hogy Magyarország hosszú távú lojalitását Washington nem felejti el: akár egy Trump-Putyin békecsúcs formájában, amelynek helyszíne Budapest lehetne. A cikkben Andrew Peek, a Fehér Ház korábbi európai és orosz ügyekért felelős igazgatója így fogalmazott:

„egy budapesti csúcs, amely komoly presztízst jelentene a magyaroknak, és béketeremtő szerepbe helyezné őket, egyben ösztönző is lenne más európai országok számára, hogy közelebb kerüljenek az adminisztráció álláspontjához.”

Egy névtelenséget kérő Fehér Házi tisztviselő szerint több konkrét bejelentés is várható a találkozón, bővülő kereskedelmi és védelmi együttműködések, esetleg kulturális projektek is előkerülhetnek.

Nehéz, de nem megoldhatatlan

A lap szerint bár technikailag rendkívül bonyolult lenne Magyarországot kivonni az orosz olaj elleni új szankciók alól, ugyanis ehhez az amerikai pénzügyminisztériumnak új utasításokat kellene kiadnia, és az európai bankoknak is együtt kellene működniük – Trump akár a találkozó során, az Ovális Iroda kandallója mellett ülve is bejelenthet egy ilyen lépést.

Time: Orbán Viktor kopogtat

A magazin csütörtöki cikkében a Politicóhoz hasonlóan elismételte az elvbarátság fontosságát, és az ebből származható kedvezményeket, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor most nagyon rá van utalva Donald Trumpra.

A Time szerzője úgy fogalmazott,

„Orbánra áprilisban nehéz választás vár: tizenöt év után először akad komoly kihívója, Magyar Péter, aki jelenleg magabiztosan vezet a felmérésekben.”

A portál hozzátette, a kormányzati osztogatás már megkezdődött, a megszokott juttatások már érkeznek, de ha az olajárak hirtelen megugranának, az mindent felborítana.

A lap véleménye szerint Trump politikai sikerének jó részét Orbán Viktor módszerei ihlették, a Project 2025 – az a terv, amelyet a Trump-adminisztráció rendíthetetlen következetességgel hajt végre – több ponton is a 2010 utáni magyar hatalomkoncentrációt másolja.

„Orbán fegyverként használta a költségvetést: egyik pillanatról a másikra megvonta az állami forrásokat bárkitől, aki akár potenciális ellenfél lehetett. Az emberek félelemből hátráltak – joggal, mert a lépések sora folytatódott: tömeges elbocsátások a közszférában, a legfelső bíróság bekebelezése, egyetemek megnyirbálása, széles körű támadások a civil szfére ellen. Trump gyakorlatilag átvette ezt a forgatókönyvet.



Csakúgy mint Orbán Viktor, aki minden fontos döntési jogkört saját hivatalába vont, hasonló logika érvényesült a Project 2025-ben is: a kulcsterületeket – például a költségvetés politikai fegyverként való használatát Russell Vought kezében, az immigrációs és militarizációs programot Stephen Miller irányítása alatt mind a Fehér Házból felügyelték. Ahogy Magyarországon, úgy az Egyesült Államokban is sorra születtek új törvények, amelyek egyetlen pillanat alatt felülírták a korábbi szabályokat. Orbán így tudta villámgyorsan megszilárdítani a hatalmát, amit végül egy átfogó választási törvény-módosítás tett betonbiztossá. Pár éven belül minden hatékony ellenzéki erőt sikerült kiiktatnia. Trump, ha lehet, még ennél is gyorsabb tempót diktál.”

– áll a Time rendkívül kemény hangú kritikájában.

A szerző szerint most a hatalmi mintát adó Orbán kopogtat Trump ajtaján, akit az elnöki kegynek számító Blaire House-ban szállásolnak el, ez jól mutatja, mennyit fordult a világ azóta, hogy a Biden-években nemkívánatos személynek számított Washingtonban. Miközben Amerikában a legtöbben arra figyelnek majd, hogy Trump megadja-e Magyarországnak a szankciók alóli kivételt az orosz olaj miatt, Magyarországon inkább azt fogják kérdezni: vajon mit ad majd Trump Orbánnak azért, hogy jövő áprilisban megnyerhesse az ötödik egymást követő választását – áll a cikkben.

The Guardian: Donald Trump Magyarországra látogathat?

A brit lap cikkében a szankciók alóli mentesség fontosságát is fejtegette. A Guardian kérdésére egy magas rangú európai diplomata úgy fogalmazott, hogy az amerikai követelés, hogy Európa hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával a szankciók érdekében, valójában soha nem volt komolyan gondolva, az európai tisztviselők szkeptikusak a Fehér Ház valódi szándékait illetően, szerinte sokkal inkább ez nyomásgyakorlás az Egyesült Államok részéről. Mint mondta:

„senki sem várta el, hogy Magyarország vagy Szlovákia megszakítsa az energetikai kapcsolatait Oroszországgal… így az Egyesült Államok valójában nem tesz semmit (a mentesség megadásával).”

Politikai kampány

A portál szerzője szerint a washingtoni látogatás háttérében azonban a miniszterelnök környezetének elmondása szerint a legfontosabb cél az, hogy Trumpot rávegye arra, hogy látogasson el Magyarországra. A cikk így fogalmazott:

a magyar miniszterelnök példátlan belpolitikai kihívással néz szembe az áprilisi parlamenti választás előtt, és egy Trump-látogatás erősítené az államférfiúi imázsát, valamint felrázná a konzervatív táborát.

Egy névtelenül nyilatkozó, a magyar kormány külpolitikai intézményénél dolgozó forrás szerint: „Orbán azt akarja, hogy Trump még a választások előtt Budapestre jöjjön. Ez a legfontosabb. Fognak beszélni az orosz gázról, de Orbánt valójában a választások érdeklik a leginkább.”

Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund politikai elemzője szerint egy ilyen látogatás „jelentős politikai szívesség” lenne az amerikai elnöktől. Látványos fordulatot is jelentene, hiszen Trump eddig feltűnően távol maradt minden nagyobb budapesti nemzetközi eseménytől, köztük a sorozatos CPAC-konferenciáktól.