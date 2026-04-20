Magyar Péter: Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Elmondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, hogy az új magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja akar maradni – erről számolt be Magyar Péter a Tisza Párt hétfő délutáni sajtótájékoztatóján. Hozzátette: mindenkit meghívott az 1956-os forradalom évfordulójára Magyarországon, akikkel beszélt, köztük Netanjahut is.

Az ICC szabályai szerint azonban a tagállami hatóságoknak le kell tartóztatni az izraeli miniszterelnököt, ha valamelyik ország területére lép.

Magyar Péter korábban is beszélt arról, hogy kezdeményezni fogják Magyarország újbóli csatlakozását a szervezethez, hétfőn viszont már úgy fogalmazott: még meg tudják állítani a kilépést az ICC-ből, Magyarország tagja marad a büntetőbíróságnak. Azt is elmondta, hogy szerinte Netanjahu tisztában van a hatályos szabályokkal.

Az ICC 2024 novemberében adott ki egy Hamász-vezető mellett Netanjahu ellen is elfogatóparancsot.

A nemzetközi szervezet szerint ugyanis „alapos okkal” állítható, hogy „bűnügyi felelősség” terheli „háborús és emberiesség elleni bűncselekmények” elkövetéséért a gázai háborúban. Az izraeli kormányfő visszautasítja a vádat.