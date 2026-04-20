Magyar Péter: Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Még meg tudják álíltani a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – mondta Magyar Péter hétfő délután.

Elmondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, hogy az új magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja akar maradni – erről számolt be Magyar Péter a Tisza Párt hétfő délutáni sajtótájékoztatóján. Hozzátette: mindenkit meghívott az 1956-os forradalom évfordulójára Magyarországon, akikkel beszélt, köztük Netanjahut is.

Az ICC szabályai szerint azonban a tagállami hatóságoknak le kell tartóztatni az izraeli miniszterelnököt, ha valamelyik ország területére lép. 

Magyar Péter korábban is beszélt arról, hogy kezdeményezni fogják Magyarország újbóli csatlakozását a szervezethez, hétfőn viszont már úgy fogalmazott: még meg tudják állítani a kilépést az ICC-ből, Magyarország tagja marad a büntetőbíróságnak. Azt is elmondta, hogy szerinte Netanjahu tisztában van a hatályos szabályokkal. 

Az ICC 2024 novemberében adott ki egy Hamász-vezető mellett Netanjahu ellen is elfogatóparancsot.

A nemzetközi szervezet szerint ugyanis „alapos okkal” állítható, hogy „bűnügyi felelősség” terheli „háborús és emberiesség elleni bűncselekmények” elkövetéséért a gázai háborúban. Az izraeli kormányfő visszautasítja a vádat.    

Döbbenetes, mennyi nő és gyerek vesztette életét izraeli légicsapásokban

Döbbenetes szám látott napvilágot – ennyi nővel és gyerekkel végeztek az izraeli csapások

A vérontás a tűzszünet ellenére is folytatódik.

Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

Kalózkodással vádolja Irán Trumpékat, lőttek a tárgyalásoknak is

Most éppen egy konténerhajó miatt vett hátraarcot az egész helyzet a Perzsa-Öbölben.

Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

A Moszkva-barát Rumen Radev, volt bolgár államfő és pártja elsöprő győzelmet arathatott a parlamenti választáson.

Trump újra megfenyegette Iránt

Trump újra megfenyegette Iránt

Kezd elege lenni az amerikai elnöknek?

Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Ebből egy darabig még nem lesz béke?

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Megszólalt Mark Rütte.

Trump újra lecsaphat Iránra

Trump újra lecsaphat Iránra

Izraelben is készülnek. 

Kis-Benedek József

Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Száz százalék, hogy alapvető, pozitív fordulat fog bekövetkezni a magyar-uniós viszonyban – jelentette ki Kis-Benedek József lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel visszatérhetünk Európába, „ahol a helyünk van”, a nézetkülönbségeket Brüsszellel a migráció vagy az Ukrajna-politika területén pedig kompromisszumokkal fel lehet oldani. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány miniszterjelöltjei kompetensek, és visszaszerzik az uniós pénz egy részét. 

