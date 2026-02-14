2p

Magyar Péter nem akárkivel tárgyalt – újabb miniszterelnökkel egyeztetett

A Tisza Párt elnöke a német kancellárral beszélt.

Magyar Péter Münchenben van, Facebook-oldala szerint péntek délután utazott ki Orbán Anitával, a párt külügyi vezetőjével együtt. A bajor fővárosban zajló, nemzetközi biztonságpolitikai konferencia mentén a politikus több jelenlegi európai vezetővel is egyeztetett, az őt mosolyogva üdvözlő lengyel miniszterelnök Donald Tuskkal viccelődtek is egy sort.

Szombatra is jutott két találkozó, először Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával tárgyalt a magyar-horvát kapcsolatokról, majd délután a német kancellárral is egyeztetett. Magyar Péter posztjában így számolt be a Friedrich Merzzel folytatott megbeszélésről:

„Friedrich Merznek elmondtam, hogy a leendő Tisza-kormány legfontosabb feladata a magyar embereknek járó uniós források hazahozatala lesz. Ehhez készek vagyunk haladéktalanul elfogadni a szigorú korrupcióellenes intézkedéseket, biztosítani az bíróságok függetlenségét, a sajtó és a felsőoktatás szabadságát.

Elmondtam továbbá, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és hogy a leendő TISZA-kormány szigorú politikát fog folytatni az illegális migráció kapcsán és nem fogadjuk el a migrációs paktumot.

Hangsúlyoztam, hogy minden lehetséges eszközzel támogatni kell a mielőbbi orosz-ukrán békekötést.”

