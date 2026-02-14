Magyar Péter nem akárkivel tárgyalt – újabb miniszterelnökkel egyeztetett

Magyar Péter Münchenben van, Facebook-oldala szerint péntek délután utazott ki Orbán Anitával, a párt külügyi vezetőjével együtt. A bajor fővárosban zajló, nemzetközi biztonságpolitikai konferencia mentén a politikus több jelenlegi európai vezetővel is egyeztetett, az őt mosolyogva üdvözlő lengyel miniszterelnök Donald Tuskkal viccelődtek is egy sort.

Szombatra is jutott két találkozó, először Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával tárgyalt a magyar-horvát kapcsolatokról, majd délután a német kancellárral is egyeztetett. Magyar Péter posztjában így számolt be a Friedrich Merzzel folytatott megbeszélésről: