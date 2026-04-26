Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytat egyeztetést Brüsszelben Magyar Péter szerdán – jelentette be a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán. A két fél az uniós források Magyarországra juttatásáról fog tárgyalni, és Magyar Péter hozzátette: nincs elvesztegetni való idejük.

A pártelnök arra utalt az utolsó néhány szóval, hogy az Európai Unió Helyreállítási Alapjához (RRF) tartozó források felhasználási határideje augusztus 31. Az új kormánynak tehát kevesebb, mint négy hónapja marad teljesíteni azokat az úgynevezett szuper-mérföldköveket, amelyekben az előző kormány megállapodott az Európai Bizottsággal. Az RRF-forrásokhoz csak ezek teljesítése esetén férhet hozzá Magyarország.

Az RRF Magyarországra eső része 10,43 milliárd euró, jelenlegi árfolyamon több mint 3800 milliárd forint.