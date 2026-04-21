Magyar Péter várhatóan ma egyeztet Robert Ficóval a Benes-dekrétumokról

Magyar Péter a tervek szerint kedden beszél Ficóval telefonon – írja a lap. Ha a szlovák miniszterelnök közölni szeretne vele valamit, akkor holnap elmondhatja. „Nekem ennél fontosabb kérdéseim lesznek felé, ezt tudom mondani” – nyilatkozta Magyar. Ez utóbbiról a sajtótájékoztató egy későbbi pontján úgy nyilatkozott, elsősorban a Beneš-dekrétumok alapján bevégzett földelkobzásokról és a Büntető Törvénykönyv azon módosításáról szeretné a szlovák miniszterelnököt kérdezni, amely alapján Szlovákiában hat hónap börtön jár a dekrétumok megkérdőjelezéséért.

Fico a napokban kijelentette, Magyarral elsősorban arról szeretne tárgyalni, hogy Magyarország továbbra is Szlovákia mellett áll-e abban a perben, amit a két ország együtt akart az Európai Unió vezetése ellen indítani, és amelyben azt kifogásolnák, hogy az EU megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. „Alapvetően más a mi mentalitásunk, nem pereskedni szeretnénk” – fogalmazott Magyar. Majd arról beszélt, hogy a Magyarország ellen egyéb ügyekben indított uniós kötelezettségszegési eljárásokat is szeretnék lezárni.

Robert Ficóval pedig a telefonhíváson túl személyesen is tárgyalni akar Budapesten. „Érdemi dolgokról szeretnék vele személyesen is egyeztetni, miután letettem az esküt” – utalt arra, hogy a kormányfővé való kinevezés után várja a szlovák miniszterelnököt a magyar fővárosba. „Magyarország és azon belül a Tisza-kormány abban érdekelt, hogy minden szomszédunkkal virágzó, jó és konstruktív kapcsolatunk legyen. Még a mostaniaknál is jobbak. De ehhez azért néhány alap dolgot tisztáznunk kell” – zárta Magyar.