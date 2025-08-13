Magyar Pétert ekéző orosz hírszerzési propaganda jelent meg

A 444 vette észre, hogy elképesztő anyagot tett közzé az MTI, az állami hírügynökség ugyanis az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján is megtalálható közleményt tett közzé, amely a kormányzati oldalon a Tisza Párt elnöke ellen felhozott vádakat ismétli meg.

A közleményben egymást érik az erős mondatok, köztük:

„Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. (…) Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt – olvasható a közleményben. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. (..) Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány »lebontását« célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimje az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.”

A közlemény az MTI, ingyenes, egy regisztráció után bárki által elérhető, legszélesebb körű változatában is fellelhető: