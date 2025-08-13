2p
Külpolitika Magyar Péter Oroszország

Magyar Pétert ekéző orosz hírszerzési propaganda jelent meg

mfor.hu

Forráskritika nélkül tette közzé az MTI.

A 444 vette észre, hogy elképesztő anyagot tett közzé az MTI, az állami hírügynökség ugyanis az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján is megtalálható közleményt tett közzé, amely a kormányzati oldalon a Tisza Párt elnöke ellen felhozott vádakat ismétli meg.

A közleményben egymást érik az erős mondatok, köztük:

„Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. (…)

Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt – olvasható a közleményben. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. (..)

Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány »lebontását« célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimje az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.”

A közlemény az MTI, ingyenes, egy regisztráció után bárki által elérhető, legszélesebb körű változatában is fellelhető:

Hírszerzési anyag az MTI-ben szerda délután
Hírszerzési anyag az MTI-ben szerda délután

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A nagy üzlet: Trump és Putyin ebben állapodhat meg?

A nagy üzlet: Trump és Putyin ebben állapodhat meg?

Kiszivárgott egy terv. 

Akár egy hét múlva asztalhoz ülhet Trump, Putyin és Zelenszkij?

Akár egy hét múlva asztalhoz ülhet Trump, Putyin és Zelenszkij?

A lehetséges hármas csúcs megrendezését tervezik.

Zelenszkij Putyinnal és Trumppal is találkozna

Zelenszkij Putyinnal és Trumppal is találkozna

A virtuális csúcs után beszélt erről.

Ukrajna kulcsfontosságú épületet talált el – Szijjártó Péter is kiakadt

Ukrajna kulcsfontosságú épületet talált el – Szijjártó Péter is kiakadt

A miniszter szerint a magyar energiaellátást veszélyeztették.

Nyomoznak az ukrajnai kényszersorozás miatt

A meghalt magyar állampolgárságú férfi ügyében.

Netanjahu már a Nagy-Izraelről álmodik

Netanjahu már a Nagy-Izraelről álmodik

A politikusnak nagy víziói vannak. 

Kijött az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a Szuverenitásvédelmi Hivatal is szerepel benne

Kijött az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a Szuverenitásvédelmi Hivatal is szerepel benne

Jelentősen lecsupaszított formában jelent meg az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a korábbi évekhez képest egész szakaszokat távolítottak el belőle – írja a Telex a BBC nyomán.

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter

A két ország elnökének pénteken esedékes csúcstalálkozójáról egyeztetett kedden Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este a moszkvai diplomáciai tárca.

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

Orbán Viktor egyértelmű orosz győzelmet lát Ukrajnában

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elveszették – jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült interjúban.

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap: megjelent a Szigeten az északír raptrió

Kicselezte Orbán Viktort a Kneecap – így üzent a Szigeten az északír botránytrió

Még ha csak virtuálisan is.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168