Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

A 21, 22 és 24 éves – olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – férfiakat az áldozatok feljelentése alapján azzal vádolják, hogy nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében. A letartóztatásról először a La Sicilia című napilap adott hírt, később Catania vizsgálóbírója is megerősítette. A bíróság csoportos szexuális erőszak vádjával elrendelte a férfiak letartóztatását. Jelenleg a Piazza Lanza büntetés-végrehajtási intézetben vannak Catania központjában.

Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amivel sikerült lokalizálni a mobiltelefont. Előzőleg az áldozat – úgy téve, mintha az anyját hívná fel – értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van, és közölte vele a marokkóiak furgonjának rendszámát is.

A síró turistákat egy strandon találták meg, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete.

A turistákat kórházban orvosi vizsgálatnak vetették alá, és hivatalos feljelentést is tettek az elkövetőkkel szemben – derül ki a közlésekből.

Az MTI értesülése szerint az eset közel egy héttel ezelőtt történt, de csak most került nyilvánosságra, miután a La Sicilia napilap közölte a hírt.

Az MTI a helyi hatóságoktól úgy értesült, hogy a nők már Magyarországon tartózkodnak.

Az MTI-nek nyilatkozó Massimiliano Scaringella olasz ügyvéd szerint, aki számos magyar védelmét látta el az utóbbi évtizedekben, az elkövető férfiak nyolc évtől tizennégy évig terjedő börtönt kockáztatnak a csoportosan elkövetett nemi erőszak, a nők foglyul ejtése és a kokainfogyasztásra kényszerítés vádja miatt.

Scaringella rendkívül súlyosnak nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy Szicília az utóbbi időben kiemelt idegenforgalmi célállomássá vált a magyar turisták számára, és az eset „szégyenfolt” az egész sziget számára.

(MTI)

