Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

Számos közel-keleti országra vonatkozóan szigorította utazási figyelmeztetéseit az amerikai külügyminisztérium, Magyarország a legbiztonságosabb országok közé tartozik jelenleg. Ukrajnába egyáltalán nem ajánlják a belépést, a ciprusi és az azerbajdzsáni látogatásra pedig azt javasolják az amerikaiaknak, gondolják át az utazást.

A legjobb kategóriába sorolta Magyarországot, illetve Közép- és Kelet-Európa több országát beutazás szempontjából az amerikai külügyminisztérium. Franciaország és Németország viszont eggyel veszélyesebb kategóriába került – írja a Newsweek alapján az Index.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított összehangolt támadásai óta felhívják a figyelmet a Közel-Keletre való utazással járó kockázatokra. Szaúd-Arábia, Omán, Kuvait és Bahrein esetében az utazási figyelmeztetések szintje kettesről hármasra emelkedett.

A négyes kategóriába sorolt, legveszélyesebbnek tartott országok között van Oroszország, Ukrajna, Belarusz, Irán, Libanon, Irak, Jemen vagy Észak-Korea. Az amerikai külügyminisztérium egyáltalán nem javasolja az utazást ezekbe az országokba.

A ciprusi utazást át kell gondolni az amerikai külügy szerint
A hármas szintű figyelmeztetés arra vonatkozik, ha át kell gondolni az utazást, mert bűncselekmények, emberrablások és terrorcselekmények fokozott kockázata áll fenn, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos problémáknak is megvan a veszélye. Ebbe a kategóriába sorolják Izraelt, Jordániát, Pakisztánt, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emirátusokat, Kuvaitot, Katart, Azerbajdzsánt és Ciprust is.

A kettes szintű figyelmeztetés fokozott óvatosságra szólít fel, a legtöbb ország ebbe a kategóriába került. Köztük van Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Olaszország és Spanyolország mellett az Egyesült Királyság és Szerbia is.

Az első szintű figyelmeztetés csak a szokásos óvintézkedések betartására vonatkozik, az amerikai külügy a legbiztonságosabb országokat teszi ebbe a kategóriába. Itt kapott helyet többek között Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Ausztria, Szlovénia és Svájc is.

 
 

Egy demokrata és egy republikánus amerikai szenátor közösen nyújtott be törvényjavaslatot, miután Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt. A javaslat szerint Donald Trump akár konkrét magyar tisztviselőkre is szankciókat vethetne ki. 

A feljelentést az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt az ellenzéki liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) mozgalom elnöke, Branislav Gröhling tette meg. Ennek alapján a rendőrség hazaárulás és más bűncselekmények ügyében vizsgálatot indított – számolt be a szlovák sajtó pénteken az SaS elnökének a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva.

