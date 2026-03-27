Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

A legjobb kategóriába sorolta Magyarországot, illetve Közép- és Kelet-Európa több országát beutazás szempontjából az amerikai külügyminisztérium. Franciaország és Németország viszont eggyel veszélyesebb kategóriába került – írja a Newsweek alapján az Index.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított összehangolt támadásai óta felhívják a figyelmet a Közel-Keletre való utazással járó kockázatokra. Szaúd-Arábia, Omán, Kuvait és Bahrein esetében az utazási figyelmeztetések szintje kettesről hármasra emelkedett.

A négyes kategóriába sorolt, legveszélyesebbnek tartott országok között van Oroszország, Ukrajna, Belarusz, Irán, Libanon, Irak, Jemen vagy Észak-Korea. Az amerikai külügyminisztérium egyáltalán nem javasolja az utazást ezekbe az országokba.

A ciprusi utazást át kell gondolni az amerikai külügy szerint

A hármas szintű figyelmeztetés arra vonatkozik, ha át kell gondolni az utazást, mert bűncselekmények, emberrablások és terrorcselekmények fokozott kockázata áll fenn, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos problémáknak is megvan a veszélye. Ebbe a kategóriába sorolják Izraelt, Jordániát, Pakisztánt, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emirátusokat, Kuvaitot, Katart, Azerbajdzsánt és Ciprust is.

A kettes szintű figyelmeztetés fokozott óvatosságra szólít fel, a legtöbb ország ebbe a kategóriába került. Köztük van Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Olaszország és Spanyolország mellett az Egyesült Királyság és Szerbia is.

Az első szintű figyelmeztetés csak a szokásos óvintézkedések betartására vonatkozik, az amerikai külügy a legbiztonságosabb országokat teszi ebbe a kategóriába. Itt kapott helyet többek között Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Ausztria, Szlovénia és Svájc is.



