Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Donald Trump csütörtökön beleegyezett egy második, az ukrajnai háborúról szóló csúcstalálkozó megrendezésébe a magyar fővárosban, mondván, hogy ez a következő két hétben megtörténhet. Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtökön Trumppal, pénteken pedig Putyinnal beszélt, és elmondta, hogy az előkészületek „teljes gőzzel haladnak” – számol be róla a Reuters.

A budapesti helyszín kiválasztása felkeltette a nemzetközi figyelmet, mivel Putyin ellen elfogatóparancs van érvényben a Nemzetközi Büntetőbíróságtól, amelyből Magyarország éppen kilép. Moszkva tagadja a Nemzetközi Büntetőbíróság vádjait, és az elfogatóparancsot a Nyugatnak Oroszországgal szembeni ellenségességének tarja.

Szijjártó Péter érvel

Fotó: MTI/Kovács Attila

Nincs utazási tilalom alatt Putyin

Az EU üdvözölte a javasolt találkozót, ha az segíthet a béke megteremtésében Ukrajnában – mondta pénteken egy szóvivő, hozzátéve, hogy Putyinra vagyonbefagyasztás van érvényben, de utazási tilalom nem. Ian Petchenik, a Flightradar24 járatkövető szolgáltatás kommunikációs igazgatója szerint Putyinnak továbbra is meg kell felelnie a 2022-es invázió után Brüsszel által az orosz repülőgépekre vonatkozóan bevezetett EU-s repülési tilalomnak.

„Uniós vagy nemzeti szinten kell döntést hozni egy repülés engedélyezéséről, ha ott fognak találkozni” – mondta. Petchenik szerint a legrövidebb út Magyarországra Lengyelországon és Szlovákián átrepülve lenne, míg egy sokkal hosszabb útvonal a Fekete-tengertől Románián keresztül az EU-ba vezetne.

El is hagyhatja Magyarországot

„Biztosítani fogjuk, hogy (Putyin) belépjen Magyarországra, sikeres tárgyalásokat folytasson itt, majd hazatérjen” – mondta Szijjártó egy sajtótájékoztatón. „Nincs szükség semmilyen konzultációra senkivel, mi itt egy szuverén ország vagyunk. Tiszteletteljesen fogadjuk (Putyint), vendégül látjuk, és biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy tárgyalhasson az amerikai elnökkel.”

Orbán, aki régóta Trump szövetségese, és szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal is, azt mondta, hogy a találkozóra a következő két héten belül sor kerülhet, ha az amerikai és az orosz külügyminisztereknek sikerül rendezniük a fennmaradó kérdéseket a jövő hétre tervezett találkozón.

Szijjártó azt mondta, hogy a találkozók után meg lehet vitatni az időpontot.