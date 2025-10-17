Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beléphessen az országba a Donald Trump amerikai elnökkel Budapestre tervezett csúcstalálkozóra, majd azt követően hazatérhessen – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken.

Donald Trump csütörtökön beleegyezett egy második, az ukrajnai háborúról szóló csúcstalálkozó megrendezésébe a magyar fővárosban, mondván, hogy ez a következő két hétben megtörténhet. Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtökön Trumppal, pénteken pedig Putyinnal beszélt, és elmondta, hogy az előkészületek „teljes gőzzel haladnak” – számol be róla a Reuters.

A budapesti helyszín kiválasztása felkeltette a nemzetközi figyelmet, mivel Putyin ellen elfogatóparancs van érvényben a Nemzetközi Büntetőbíróságtól, amelyből Magyarország éppen kilép. Moszkva tagadja a Nemzetközi Büntetőbíróság vádjait, és az elfogatóparancsot a Nyugatnak Oroszországgal szembeni ellenségességének tarja.

Szijjártó Péter érvel
Fotó: MTI/Kovács Attila

Nincs utazási tilalom alatt Putyin

Az EU üdvözölte a javasolt találkozót, ha az segíthet a béke megteremtésében Ukrajnában – mondta pénteken egy szóvivő, hozzátéve, hogy Putyinra vagyonbefagyasztás van érvényben, de utazási tilalom nem. Ian Petchenik, a Flightradar24 járatkövető szolgáltatás kommunikációs igazgatója szerint Putyinnak továbbra is meg kell felelnie a 2022-es invázió után Brüsszel által az orosz repülőgépekre vonatkozóan bevezetett EU-s repülési tilalomnak.

„Uniós vagy nemzeti szinten kell döntést hozni egy repülés engedélyezéséről, ha ott fognak találkozni” – mondta. Petchenik szerint a legrövidebb út Magyarországra Lengyelországon és Szlovákián átrepülve lenne, míg egy sokkal hosszabb útvonal a Fekete-tengertől Románián keresztül az EU-ba vezetne.

El is hagyhatja Magyarországot

„Biztosítani fogjuk, hogy (Putyin) belépjen Magyarországra, sikeres tárgyalásokat folytasson itt, majd hazatérjen” – mondta Szijjártó egy sajtótájékoztatón.

„Nincs szükség semmilyen konzultációra senkivel, mi itt egy szuverén ország vagyunk. Tiszteletteljesen fogadjuk (Putyint), vendégül látjuk, és biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy tárgyalhasson az amerikai elnökkel.”

Orbán, aki régóta Trump szövetségese, és szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal is, azt mondta, hogy a találkozóra a következő két héten belül sor kerülhet, ha az amerikai és az orosz külügyminisztereknek sikerül rendezniük a fennmaradó kérdéseket a jövő hétre tervezett találkozón.

Szijjártó azt mondta, hogy a találkozók után meg lehet vitatni az időpontot.

