Magyarország blokkolta az EU közös állásfoglalását a bővítésről

Az Európai Tanács csütörtök–pénteki csúcstalálkozójának előkészítése állt az Általános Ügyek Tanácsának középpontjában – mondta el keddi sajtótájékoztatóján Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A tanácskozás meghatározó napirendi pontja Ukrajna helyzete lesz, különösen az ország finanszírozásának kérdése, amelyről továbbra sincs egyetértés a tagállamok között – foglalja össze a HVG.

A csatlakozás fő kérdéssé vált

Fotó: DepositPhotos.com

Az orosz vagyon

A miniszter hangsúlyozta: jelenleg egyetlen érdemi javaslat van az asztalon, mégpedig a befagyasztott orosz jegybanki vagyon felhasználása Ukrajna támogatására. Ebben az ügyben azonban nem alakult ki konszenzus.

Magyarország Szlovákiával együtt jogi, politikai és pénzügyi aggályokat fogalmazott meg, amelyekhez bizonyos pontokon Belgium is csatlakozott. A belga álláspont szerint a felkínált garanciák egyelőre nem elegendőek, ezért az egyeztetések a következő napokban is folytatódnak. Belgiumnak azért van döntő szerepe, mert egy belga letétkezelő őrzi a befagyasztott orosz banki vagyon túlnyomó részét, amely az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel fedezete lenne.

Kapcsolódó cikk Sokat vár Ukrajnától az EU – radikális változások jönnek El kell fogadniuk egy korrupcióellenes stratégiát.

Bővítés

A tanácsülésen nem sikerült megállapodásra jutni az uniós bővítési következtetésekről sem. Magyarország nem támogatta a tervezetet, amelyet kiegyensúlyozatlannak tart.

A miniszter úgy fogalmazott: a szöveg irreálisan pozitív képet fest Ukrajna felkészültségéről, miközben indokolatlanul kritikus a Nyugat-Balkán és Grúzia irányába. Budapest szerint a bővítési politikának kiegyensúlyozottabb megközelítésre van szüksége, ezt az üzenetet kívánta közvetíteni a vétóval. Így erről nem sikerült a Tanácsnak közös álláspontot elfogadnia.

Bóka János arra számít, hogy a tanácsi következtetések hiánya miatt az Európai Tanács ülésén a szokásosnál „szélesebb és stratégiaibb” vita bontakozik ki a bővítés jövőjéről.