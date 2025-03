„Magyarország egyre távolabb sodródik a szabad Európától” – keményen üzent Orbán Viktor svéd kollégája

Kristersson végül hozzátette, véleménye szerint Svédország az ellenkező irányba halad, mint írta: „a svéd kormány továbbra is kiáll mindenki joga mellett, hogy az legyen, aki, és azt szeresse, akit akar”.

A portálnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, nehéz megérteni, hogy a kérdés miért olyan provokatív egyesek számára. Mint írta, „de ha Ukrajnáért sem állnak ki, akkor másokért sem fognak” – ezzel a magyar kormány az orosz-ukrán háború kapcsán képviselt álláspontjára utalt. Orbán Viktor azóta vétózott is:

