Magyarország Izrael nagy barátja – mondta a közel-keleti ország külügyminisztere

Az izraeli külügyminiszter szerint bátor lépés volt az amerikai légierő vasárnap hajnali támadása iráni nukleáris célpontok ellen. Gideon Szaár az M1-nek adott interjút.

„Trump elnököt nagyon megdicsérném ezért a bátor döntésért, nem hiába nevezhetjük őt a szabad világ vezetőjének. Irán olyan ország, amely terroreszközökkel él Európa területén is, bizonytalanságot kelt a Közel-Keleten és egy szélsőséges rezsim vezeti. Ha atomfegyverük lenne, ez nagyon veszélyes lenne nemcsak Izraelnek, hanem a teljes régiónak, mert ahhoz vezethetne, hogy nukleáris verseny induljon a Közel-Keleten. Az atomfegyver eljutna a terrorállamokhoz és -szervezetekhez, mint amilyen például a Hezbollah Libanonban vagy a jemeni hutik” – mondta Gideon Szaár.

Az izraeli diplomácia vezetője felidézte: a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kijelentette, hogy Irán atomprogramja nem felel meg a békés célú felhasználás feltételeinek, ám az irániak kigúnyolták ezeket a következtetéseket, és minden további nélkül nyitottak egy új létesítményt.

A közmédia felvetésére válaszolva, miszerint Iránban több száz halálos áldozatot követelt már a háború, a külügyminiszter azt mondta: amíg Izrael az iráni nukleáris program létesítményeit, rakétakilövő egységeket, továbbá katonai létesítményeket támad, addig az irániak folyamatosan és szándékosan civil célpontokat céloznak.

„Ez háborús bűncselekmény, ami nem megengedhető. Voltak halálos áldozataink, mindegyikük civil, ugyanakkor a légvédelmünk segítségével meg tudtuk akadályozni, hogy több halálos áldozat legyen. Tíz nappal ezelőtt, amikor a műveletet megkezdtük, tudtuk, hogy lesznek halálos áldozatok, de ha tovább késlekedtünk volna és Irán atombombát fejleszt ki, az sokkal nagyobb veszélyt jelentett volna az államunkra. Irán kijelentette, hogy elpusztítja Izraelt, ezért nincs más lehetőségünk, mint cselekedni”

– fejtette ki a politikus.

Az izraeli külügyminiszter szerint országa jól halad terve végrehajtásában, de még nem végeztek, vasárnap is folytatják. Hozzátette: előrehaladásuk jelentős. Hangsúlyozta, hogy nem az iráni emberekkel van konfliktusuk, a jelenlegi teheráni rezsim az, amelyik fel akarja számolni Izraelt. Ennek érdekében vesznek részt a Hamász és a Hezbollah képzésében, biztosítanak anyagi forrásokat számukra, és ezért szerettek volna atomfegyvereket is. „Egy fanatikus rezsimről beszélünk, amely már az Egyesült Államokkal szemben is fenyegetőleg lép fel. Remélem, hogy józan belátásra térnek, de vannak kétségeim” – jegyezte meg.

Gideon Szaár szerint Magyarország nagyon erkölcsösen járt el, amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és a korábbi védelmi miniszter ellen

Fotó: M1

A gázai helyzettel kapcsolatos kérdésre Gideon Szaár azt mondta, Izrael igent mondott Steve Witkoff amerikai különmegbízott javaslatára, amely a túszkérdés rendezésére és a tűzszünetre vonatkozik. Hozzáfűzte: nehéz egyoldalúan lépéseket tenni, hiszen a Hamász még csak nem is válaszolt a felvetésre.

„A Hamász felel ezért a háborúért, a szenvedésekért, amelyek az izraelieket és a palesztinokat egyaránt érintik. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett humanitárius segítséget lehetővé tegyük ezen a területen, ám a Hamász akadályoz bennünket ebben. Fenyegeti az embereket, hogy ne fogadják el a segítséget, akadályozza a folyamatot és megpróbál pénzt termelni a segélyekből, hogy a háborúját tudja finanszírozni. Céljainkat nem adjuk fel Gázában, ezeket szeretnénk politikai úton megvalósítani, de ha ez nem lehetséges, akkor katonai műveletek segítségével” – fejtette ki.

A Hamász fogságában lévő izraeli túszok kérdésében arról beszélt a külügyminiszter, hogy csak múlt éjjel három halott túsz holtteste tért vissza Izraelbe az Izraeli Védelmi Erők speciális művelete keretében.

Magyarország a jót és a rosszat meg tudja különböztetni egymástól

„Összességében még ötven túszunk van a Gázai övezetben és becsléseink szerint húszan élnek közülük. Mindenkit haza akarunk hozni, az élőket és a holttesteket is, az ezt célzó különleges műveleteinkben katonáink az életüket kockáztatják. Fontos, hogy a holttestektől méltó módon lehessen végső búcsút venni Izraelben és elkötelezettek vagyunk a családok, a hozzátartozók irányába” – mondta.

Gideon Szaár az interjúban elmondta, hogy Izrael egy Hamász utáni időszakban békés együttélésre törekszik a Gázai övezetben. „Számunkra mindegy, kivel kell együttműködnünk, csak egy olyan fél legyen, amely nem vesz részt terrorcselekményekben. Biztonságot akarunk garantálni ezen a területen a háború után is, de civil szempontból nem akarunk befolyást gyakorolni az emberek életére”.

Az izraeli diplomácia vezetője az interjúban a Magyarországgal folytatott kapcsolatokról is beszélt. Mint fogalmazott, Magyarország Izrael nagy barátja, „olyan ország, amely a külpolitikájában erkölcsi mércét állít fel, és ez meglehetősen ritka a nemzetközi kapcsolatokban”.

Hozzátette: Magyarország nagyon erkölcsösen járt el akkor, amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és a korábbi védelmi miniszter ellen. „Fontos, hogy Magyarország a jót és a rosszat meg tudja különböztetni egymástól, nagyra becsülöm a magyarok barátságát. Sokat beszélek Szijjártó Péter barátommal, számos együttműködésben veszünk részt, és szeretnénk a kétoldalú kapcsolatokat tovább erősíteni. Reményeim szerint hamarosan visszatérek Magyarországra egy gazdasági delegáció élén” – mondta végül Gideon Szaár az M1-nek adott interjúban.

(MTI)