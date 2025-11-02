Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Az EU szerbiai küldöttsége egy honlapján közzétett közleményben fejezte ki ismét legmélyebb részvétét az egy évvel ezelőtti újvidéki állomásomlásban meghaltak családjainak és szeretteinek – írja a Telex.

„Az alapvető jogok és értékek tiszteletben tartása, beleértve a békés gyülekezés szabadságát és a sajtószabadságot, az EU alapvető értékei, amelyeket mindenkinek védelmeznie kell és fenn kell tartania. Mindenkit arra kérünk, hogy tanúsítson önmérsékletet, enyhítse a feszültséget és kerülje az erőszakot” – írták.

Kapcsolódó cikk Az újvidéki tragikus pályaudvaromlás miatt gyásznapot hirdettek Szerbiában Pénteken dél körül leomlott az újvidéki vasútállomás épületének védőtetője és több embert maga alá temetett.

A közleményt az alábbi országok írták alá: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.