Magyarország tiltakozott, mégis megszavazták a szabadkereskedelmi megállaodást

Az EU tagállamainak minősített többsége pénteken jóváhagyta a blokk régóta várt kereskedelmi megállapodását a dél-amerikai Mercosur blokkal – közölte négy uniós diplomata.

Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország ellenezte, míg Belgium tartózkodott. Olaszország igennel szavazott, miután a múlt hónapban halasztást kényszerített ki.

A Mercosur montevideói székházában várják Ursula von der Leyent

Fotó: Wikipédia/Andrés Franchi Ugart

Az EU fővárosainak péntek délután 5 óráig van idejük kifogást emelni és hivatalossá tenni a szavazást. Ez az úgynevezett írásbeli eljárás politikai támogatást nyújt a brüsszeli nagykövetek által kiadott informális jóváhagyáshoz – írja a Politico.

A névtelenséget kérő diplomaták elmondták, hogy a Brazíliából, Argentínából, Paraguayból és Uruguayból érkező import növekedése esetén életbe lépő további mezőgazdasági piaci védintézkedések is elnyerték az EU nagyköveteinek jóváhagyását.

Az EU-Mercosur megállapodás a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre, amely mintegy 700 millió embert fog lefedni. Brüsszel szempontjából a megállapodás jelentős geopolitikai győzelem, tekintettel Kína növekvő részesedésére a kereskedelemben és befolyásban Latin-Amerikában.

A szerződés egy olyan időszakban érkezik, amikor Donald Trump amerikai elnök fokozza a vámháborút, de Európa és az olyan országok, mint Brazília, a kiszámíthatóság növelésére törekszenek.

A vámok csökkentéséből profitálhat több európai ágazat, többek között az autóipar, a repülés, a gépgyártás és a mezőgazdasági export, főleg a bor és a sajtkivitel.

Aláírás jövő héten

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke várhatóan a jövő héten Paraguayba utazik, hogy aláírja a megállapodást.

Olof Gill, a Bizottság szóvivője a pénteki sajtótájékoztatón nem erősítette meg von der Leyen utazási terveit. „Jelenleg az [EU Tanácsában] zajló eljárásokra összpontosítunk. A következő lépésekkel akkor foglalkozunk, ha ezek befejeződtek” – mondta.

Miután von der Leyen és Mercosur-partnerei aláírják a megállapodást, a szövegről az Európai Parlament szavaz. A megállapodás egyes, a kereskedelempolitikán túlmutató részeiről az EU nemzeti parlamentjeinek is szavazniuk kell.

Az EU–Mercosur megállapodás 25 éve készül, és kínos tárgyalásokon ment keresztül. 2025-ben az EU módosította a megállapodást, hogy több milliárd eurót támogasson a dél-amerikai piacról érkező importtól tartó gazdálkodók számára.