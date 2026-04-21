Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Külpolitika Magyar Péter Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna

Magyarország visszavonhatja a vétót, jóváhagyhatják az Ukrajnának szóló hitelt

Az uniós nagykövetek várhatóan szerdán jóváhagyják a 90 milliárd eurós hitelkeretet Ukrajna számára, amennyiben addigra újraindul az orosz kőolajszállítás a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül – írja a Politico.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap jelezte: Magyarország visszavonja vétóját, amint helyreáll a kőolajszállítás a januárban megsérült vezetéken – írja a lap

Ha szerdán megszületik a döntés, a technikai ellenőrzések után Kijev már májusban megkaphatja a forrásokat, ami komoly segítség lenne a háború súlytotta gazdaságnak.

Politikai fordulat: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azután kötelezte magát a vezeték gyors megjavítására, hogy a legutóbbi választáson az ellenzéki Magyar Péter legyőzte Orbán Viktort. (Magyar Péter hivatalosan még nem vette át a hivatalt.) A Barátság az ukránok közlése szerint a hónap végére szállíthat ismét kőolajat.

A konfliktus oka: Budapest korábban azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan lassítja a javítási munkálatokat, megtorlásként Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonya miatt.

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.  

Még meg tudják álíltani a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – mondta Magyar Péter hétfő délután.

Döbbenetes, mennyi nő és gyerek vesztette életét izraeli légicsapásokban

Döbbenetes szám látott napvilágot – ennyi nővel és gyerekkel végeztek az izraeli csapások

A vérontás a tűzszünet ellenére is folytatódik.

Most éppen egy konténerhajó miatt vett hátraarcot az egész helyzet a Perzsa-Öbölben.

A Moszkva-barát Rumen Radev, volt bolgár államfő és pártja elsöprő győzelmet arathatott a parlamenti választáson.

Kezd elege lenni az amerikai elnöknek?

Ebből egy darabig még nem lesz béke?

Megszólalt Mark Rütte.

Izraelben is készülnek. 

Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Száz százalék, hogy alapvető, pozitív fordulat fog bekövetkezni a magyar-uniós viszonyban – jelentette ki Kis-Benedek József lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel visszatérhetünk Európába, „ahol a helyünk van”, a nézetkülönbségeket Brüsszellel a migráció vagy az Ukrajna-politika területén pedig kompromisszumokkal fel lehet oldani. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány miniszterjelöltjei kompetensek, és visszaszerzik az uniós pénz egy részét. 

