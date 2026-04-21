Magyarország visszavonhatja a vétót, jóváhagyhatják az Ukrajnának szóló hitelt

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap jelezte: Magyarország visszavonja vétóját, amint helyreáll a kőolajszállítás a januárban megsérült vezetéken – írja a lap.

Ha szerdán megszületik a döntés, a technikai ellenőrzések után Kijev már májusban megkaphatja a forrásokat, ami komoly segítség lenne a háború súlytotta gazdaságnak.

Politikai fordulat: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azután kötelezte magát a vezeték gyors megjavítására, hogy a legutóbbi választáson az ellenzéki Magyar Péter legyőzte Orbán Viktort. (Magyar Péter hivatalosan még nem vette át a hivatalt.) A Barátság az ukránok közlése szerint a hónap végére szállíthat ismét kőolajat.

A konfliktus oka: Budapest korábban azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan lassítja a javítási munkálatokat, megtorlásként Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonya miatt.