Magyarországgal is kivételez az Európai Unió Tanácsa

Németország kérelmét később bírálják el , miután véglegesíti középtávú költségvetési és strukturális reformtervét. Más országokban még folyamatban van a tervezett védelmi kapacitások kiépítése. A Tanács jelezte: nyitott arra, hogy újabb tagállamok kérelmeit is megvizsgálja a kivételi záradék aktiválása céljából.

A testület ugyanakkor hangsúlyozta: minden más kiadási területen a tagállamoknak továbbra is be kell tartaniuk a költségvetési szabályokat, és a mentesség nem jelent felmentést a felülvizsgált gazdasági kormányzási keret követelményei alól.

