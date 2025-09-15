Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Autópiac, járműipar Kína

Magyarországon építhet gyárat az elektromos buszokat gyártó kínai cég

mfor.hu

A többségi tulajdonos első embere elárulta: Magyarországot, vagy Romániát szemelték ki első európai helyszínnek. 

Magyarországon vagy Romániában építheti fel első európai üzemét a kínai busz- és teherautógyártó, a Wisdom Motor – írja a Portfolio. A lap a hongkongi Templewater befektetési cég vezérigazgatóját, Cliff Zhangot kérdezte a beruházásról. A tőketársaság a többségi tulajdonosa a Wisdom Motornak.

A Wisdom egyelőre csak Kínában gyárt elektromos meghajtású buszokat és teherautókat, valamint önvezető vontatót. Elsőként egy Öböl-menti országban nyitnának üzemet, utána folytatnák a terjeszkedést Kelet-Közép-Európában. Zhang elmondta: Magyarország erős versenyző a beruházásért, hiszen Magyarországnak jó gazdasági kapcsolatai vannak Kínával, illetve tagja az Egy Övezet, Egy Út kínai kezdeményezésnek. Zhang szerint egy-másfél éven belül elindíthatja a terjeszkedést a Wisdom.

A magyarországi vagy romániai üzemre 30-50 millió dollárt (10-17 milliárd forintot) szánnak, a tervezett gyár 500 embernek adhat munkát. Ez tehát kisebb léptékű beruházás a BYD, vagy a CATL induló gyárainál.

Nem ez lenne az első kínai elektromosbusz-gyár Magyarországon: a BYD hasonló üzemet működtet Komáromban.

