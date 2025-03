Magyarországon lesz az Európai Unió legnagyobb hadgyakorlata

Hozzátették, hogy a gyakorlat helyszíne a pápai légibázis és a Központi Lő- és Gyakorlótér, ahol éleslövészetekkel és taktikai manőverekkel próbálják ki a harccsoport felkészültségét. Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a közlemény szerint elmondta, a gyakorlat nemcsak a közös feladatok begyakorlásáról szól, hanem Magyarország elkötelezettségét is hangsúlyozza az EU védelmi képességeinek erősítésében.

