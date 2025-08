Magyarországot nem hívták meg erre az üzleti konferenciára

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón az Economx kérdésére közölte: nem tud arról, hogy hazánk meghívást kapott volna az Ukrajna újjáépítéséről szóló legutóbbi nemzetközi konferenciára (URC 2025), és nincs információja arról sem, hogy magyar képviselet jelen lett volna.

Bár az orosz–ukrán háború vége továbbra is bizonytalan, a nemzetközi közösség egyre komolyabban készül Ukrajna újjáépítésére. A Világbank friss becslése szerint a teljes rekonstrukciós költség a következő tíz évben elérheti az 524 milliárd dollárt, ami a háborús károk helyreállításán túl a gazdasági veszteségek kompenzálását, a termelési kapacitások visszaállítását, valamint a társadalmi infrastruktúra újraépítését is magában foglalja – írja a lap.

Az újjáépítés üzlet is

Fotó: MTI/EPA

A 2025-ös évre előirányzott helyreállítási igény 17,3 milliárd dollár, amelyből jelenleg mindössze 7,4 milliárd dollár finanszírozása biztosított – derül ki a Világbank adataiból. A legsürgetőbb beruházások a lakásépítés, az energetikai hálózat helyreállítása, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén várhatók.

Ukrajna rekonstrukciója – a reményeken túl – hatalmas üzleti lehetőségeket is rejt, amelyért már most geopolitikai és gazdasági verseny kezd kibontakozni. Az, hogy Magyarország ebben milyen szerepet játszhat, továbbra is nyitott kérdés.