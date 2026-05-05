Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Május 9-én korlátozzák a mobilnet-szolgáltatást a győzelmi ünnepség miatt Moszkvában

mfor.hu

Korlátozták az orosz hatóságok több előfizető mobilinternet-hozzáférését a náci Németország feletti második világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én tartandó katonai parádé előtt – közölte a Kreml kedden.

A tájékoztatás szerint a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. A Reuters hírügynökség több tudósítója Moszkva különböző pontjairól arról számolt be, hogy a mobiltelefonjukon nem tudnak internetezni. Több orosz telefonszolgáltató jelezte ügyfeleinek, hogy fennakadások várhatók a mobilinternet-szolgáltatásban a következő napokban. A Yandex informatikai vállalat taxiszolgálati részlege is arra figyelmeztetett, hogy gondok lehetnek majd az online taxirendelésekkel. Egy internetszolgáltatással kapcsolatban leadott panaszokat monitorozó szervezet arról számolt be, hogy a mobilinternet-eléréssel számos helyen gondok vannak Oroszország európai térségében, például Moszkvában és Szentpéterváron is.

(MTI)

Moszkva tömegmészárlással fenyeget, Kijev tűzszünetet jelentett be

Tűzszünet jöhet az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök.

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Május 9-én rendezik a putyini Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepét, a Győzelem-napi ceremóniát.

