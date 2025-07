Már 27 halálos áldozata van a bangladesi légikatasztrófának, köztük 25 gyerek

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A kormány gyásznapot hirdetett, félárbocra eresztett zászlókkal és különleges imákkal minden istentiszteleti helyen. A Jane's Information Group szerint az F-7 BGI a kínai Csengtu J-7/F-7 repülőgépcsalád utolsó és legfejlettebb változata. Banglades 2011-ben 16 repülőgépre írt alá szerződést, és a szállítások 2013-ra fejeződtek be.

Az F-7 BGI repülőgép nem sokkal azután zuhant le, hogy hétfőn délután helyi idő szerint 1:06-kor szállt fel a fővárosban található Kurmitola légibázisról egy rutinszerű kiképzőrepülés keretében. A hadsereg szerint a gép mechanikai meghibásodás következtében meghibásodott. Sayedur Rahman, az egészségügyi minisztérium különleges tanácsadója újságíróknak elmondta, hogy 27 ember halt meg, és 88-at szállítottak kórházba égési sérülésekkel. A halottak között 25 gyermek, egy tanár és a pilóta is van.

