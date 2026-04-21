Már a csádi missziót is vizsgálja a Főügyészség

Megkeresésére tájékoztatom, hogy az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt feljelentés kiegészítést rendelt el, amely eljárás jelenleg is folyamatban van.”

- válaszolt a 444 kérdéseire a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya.

A lap azután fordult a KNYF-hez, hogy saját forrásaitól megtudták, az ügyészség pár napos határidővel dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól a belengetett, minden elemében szürreálisnak tűnő csádi misszió kapcsán. Azaz az ügyészség egyelőre nem döntött, hogy nyomozást indít-e, hanem ennek eldöntése érdekében további információkat kezdett gyűjteni, mert a feljelentés nem volt elég részletes.

Arra a kérdésre nem kaptak választ, hogy pontosan ki ellen irányult a feljelentés.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2023-ban jelentette be, hogy a magyar kormány katonai missziót indít Csádba, amit a migráció megfékezésével indokoltak. A bejelentést követő héten pedig be is nyújtották az arról szóló javaslatot. A misszió elindítását 2024-re tervezték.

2024 januárjában a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár részt vett a magyar csádi misszió előkészítésében. A katonai missziót hivatalosan végül nem indították el. Az csádi misszió katonai attaséját azonban holtan találták a hotelszobájában.