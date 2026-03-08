1p

Külpolitika Izraeli-iráni konfliktus

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

mfor.hu

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

Az izraeli hadsereg (IDF) az X-en közzétett posztjában fárszi nyelven (ezt beszélik Iránban) azt írta, hogy „továbbra is üldözni fogja” Irán legfelsőbb (vallási és politikai) vezetőjét, azaz Ali Hámenei utódját,  adta hírül a The Guardian.

Hozzátette: üldözni fognak minden olyan személyt is, aki részt vesz az új vezető kiválasztásában. Ezzel az úgynevezett Szakértők Tanácsára, az utódot kiválasztó klerikális testületre utalt.

Az IDF azután közölte ezt, hogy a Mehr iráni hírügynökség szerint a tanács nagyjából konszenzusra jutott az utód személyében. Ugyanakkor „néhány akadályt” még le kell küzdeni a választási folyamatban.

Ali Hámeneit múlt szombaton, az Irán elleni háború első napján ölték meg az izraeli-amerikai légicsapások.

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

Trump agyondicsérte és elismerte Venezuela új kormányfőjét

Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Amerikai zászló

Megtámadhattak egy amerikai nagykövetséget Európában

Az oslói amerikai nagykövetségnél éjjel egy óra körül történt hangos robbanás.

Kuvait

Egyre durvul a közel-keleti háború, találat ért egy kuvaiti felhőkarcolót is

Irán ismét az Arab-öböl menti országokat és Izraelt támadta éjjel, miközben Izrael is folytatta az Irán elleni légicsapásokat.

Przemyslaw Czarnek

Döntött a Fidesz szövetségese: vele akarják megnyerni a választást

Kiderült, hogy kit állít majd miniszterelnök-jelöltnek a Fidesz lengyelországi „testvérpártja”.

Donald Trump még súlyosabb támadásokat ígért Iránnak

Donald Trump még súlyosabb támadásokat ígért Iránnak

Megerősítette, hogy megadást vár el Irántól.

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

A halottak között két gyerek van.

Iráni elnök: ezentúl nem támadunk szomszédos országokat

Iráni elnök: ezentúl nem támadunk szomszédos országokat

Masoud Pezeshkian bocsánatot kért a szomszédos országoktól.

Donald Trump elképesztő hadiipari bejelentést tett

Donald Trump elképesztő hadiipari bejelentést tett

 Cél a lehető legnagyobb mennyiségű készlet előállítása.

Amíg aludt, 230 bombát dobtak le az izraeli vadászgépek

Amíg aludt, 230 bombát dobtak le az izraeli vadászgépek

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szombat hajnalban újabb kiterjedt légi támadást indított Irán teheráni célpontjai ellen.

