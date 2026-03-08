Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) az X-en közzétett posztjában fárszi nyelven (ezt beszélik Iránban) azt írta, hogy „továbbra is üldözni fogja” Irán legfelsőbb (vallási és politikai) vezetőjét, azaz Ali Hámenei utódját, adta hírül a The Guardian.

Hozzátette: üldözni fognak minden olyan személyt is, aki részt vesz az új vezető kiválasztásában. Ezzel az úgynevezett Szakértők Tanácsára, az utódot kiválasztó klerikális testületre utalt.

Az IDF azután közölte ezt, hogy a Mehr iráni hírügynökség szerint a tanács nagyjából konszenzusra jutott az utód személyében. Ugyanakkor „néhány akadályt” még le kell küzdeni a választási folyamatban.

Ali Hámeneit múlt szombaton, az Irán elleni háború első napján ölték meg az izraeli-amerikai légicsapások.