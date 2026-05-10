Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Már az Egyesült Államokban van a lengyel exminiszter, akinek az Orbán-kormány adott menedékjogot

Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap – jelentette a lengyel sajtó és annak nyomán a PAP lengyel hírügynökség.

A Republika lengyel televízió vasárnap reggel jelentette, hogy Ziobro már az Egyesült Államokban tartózkodik, és este interjút fog adni a csatornának. Néhány órával később a TVN televízió közzétett egy fényképet, amelyen Ziobro látható a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren, New Jersey államban.

A wPolityce hírportál szerint szombaton hagyta el Magyarországot érvényes amerikai vízummal.

A wPolityce úgy értesült, hogy a Magyarországon szintén menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettes ugyancsak az Egyesült Államokba utazott. Nem sokkal később azonban a Gazeta Wyborcza című napilap arról adott hírt, hogy míg Ziobro a feleségével együtt beléphetett az Egyesült Államokba, Romanowski – aki ellen európai elfogatóparancs is érvényben van – nem.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő a Fakt című lapnak azt mondta: hivatalosan nincs tudomásuk arról, hogy Ziobro valóban az Egyesült Államokba utazott volna be. A szóvivő felidézte, hogy Ziobro lengyel útlevelét bevonták, így „nem tudni, milyen dokumentumokkal utazhatott, ha ez a hír egyáltalán igaz”.

Ziobrónak még az Orbán-kormány adott menedékjogot
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A TVP World híroldal szerint Waldemar Zurek igazságügy-miniszter később megerősítette, hogy Ziobro „felbukkant egy amerikai repülőtéren”, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy el akar szökni a lengyel igazságszolgáltatás elől és az Egyesült Államokban akar elrejtőzni.

Hozzátette, hogy Varsó kérni fogja a kiadatását, ha az Egyesült Államokban marad, és már hétfőn megindítják az eljárást, ha valóban az Egyesült Államokban van.

Ziobro és Romanowski a Lengyelországot 2015 és 2023 között irányító Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány tagja volt. Miután a Fidesszel szövetséges PiS elvesztette a hatalmat 2023 decemberében, Donald Tusk új lengyel kormányfő vizsgálatokat indított az előző kormányzathoz köthető korrupciós ügyekben. Zbigniew Ziobrót egy sor bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük bűnszervezet irányításával és a Pegasus kémprogram törvénytelen megvásárlásával.

A varsói kerületi bíróság februárban elrendelte a volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását, majd másnap lengyelországi körözés indult ellene. Ha bűnösnek találják, akár 25 éves börtönbüntetést is kaphat.

Ziobro tagadja az ellene felhozott vádakat, és azt állítja, Tusk „politikai bosszúhadjáratának” áldozata.

Tavaly októberben ugyan a parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését, addigra a volt miniszter már Magyarországra távozott, ahol személyesen találkozott Orbán Viktorral, majd politikai menedékjogot kapott decemberben.

Krzysztof Gawkowski miniszterelnök-helyettes, digitális ügyekért felelős miniszter hazatérésre szólította fel az X-en a volt minisztert, az ő egykori szavait idézve, miszerint „az ártatlanoknak nincs mitől félniük”.

A kormányzó Polgári Koalíció (KO) párt parlamenti képviselője, Krzysztof Brejza gyávának nevezte Ziobrót és Romanowskit, akik abban a pillanatban menekültek el Magyarországról, amikor az megszűnt biztonságos búvóhely lenni. „A felelősségre vonástól félve rejtőzködnek, mint a patkányok a világ különböző részeiben” – írta ugyancsak az X-en.

A KO szóvivője, Dorota Loboda emlékeztetett Ziobro jogi kötelezettségeire: „kötelessége Lengyelországban tartózkodni, mert a parlament tagja. Senki sem jogosította fel arra, hogy távol maradjon a bizottsági munkától vagy a szavazásoktól”.

(MTI)

Hiába beszélt Trump tűzszünetről, megint lecsaptak az orosz drónok és rakéták

Az elmúlt 24 órában minimum három ember halt meg az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren – közölték vasárnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe.

