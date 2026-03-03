Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

A Financial Times uniós diplomatákra hivatkozva ír arról, hogy már az Európai Bizottság (EB) és több, egyébként Ukrajnát támogató uniós kormány azt követeli az ukrán vezetéstől, hogy engedélyezzék a Barátság kőolajvezeték független kivizsgálását – áll a hvg.hu szemléjében. Az FT két forrása szerint Ursula von der Leyen, az EB elnöke és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke személyesen kérte az ukrán vezetést, hogy egyezzenek bele a vizsgálatba.

A lapnak egy EU-s diplomata öngólként értékelte az ukrán kormány lépését, amivel szerinte ürügyet adtak a magyar kormánynak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolására. Úgy fogalmazott, hogy az ukránok nagyon könnyen bizonyíthatnák, hogy a vezeték sérült, és hogy dolgoznak a helyreállításán, de nem tették meg.

Az FT cikkében névtelenül nyilatkozó ukrán tisztviselő kétségbe vonta a magyar és a szlovák kormány követelésének jogosságát. Szerinte a javításhoz potenciálisan veszélyes területekre kellene küldeniük a szakembereket, ráadásul az eleve véges erőforrásaikat kellene még jobban megosztaniuk. Mint mondta: