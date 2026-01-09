Már az ötödik olajtankert foglalja le az Egyesült Államok

Az Olina, amely az Equasis nyilvános hajózási adatbázis szerint hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt hajózott, korábban Venezuelából indult, majd visszatért a régióba – mondta egy az ügyről közvetlenül tájékozott iparági forrás – számol be róla Reuters.

Egy hajnali akcióban a USS Gerald R. Ford anyahajóról indított Southern Spear Joint Task Force tengerészgyalogosai és matrózai „incidens nélkül” elfogták az Olinát a Karib-tengeren – közölte az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága az X-en.

Donald Trump elnök elégedett az akciókkal

Fotó: EPA/Kevin Dietsch

„Közös ügynökségközi erőink ismét egyértelmű üzenetet küldtek ma reggel: 'nincs biztonságos menedék a bűnözők számára'” – közölték. Az Olina a múlt héten hagyta el Venezuelát teljes rakománnyal, egy flottilla tagjaként, röviddel azután, hogy az Egyesült Államok január 3-án lefoglalta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és a hajó teljes rakománnyal tért vissza Venezuelába az Egyesült Államok venezuelai olajexportjának blokádját követően – közölte egy iparági forrás.

„A hajó AIS (helymeghatározó) nyomkövetője utoljára 52 nappal ezelőtt volt aktív a venezuelai kizárólagos gazdasági övezetben, Curaçaótól északkeletre” – közölte külön a brit Vanguard tengeri kockázatkezelő vállalat.

Az Egyesült Államok tavaly januárban vetett ki szankciókat az Olinára, amikor még Minerva M-nek nevezték, mivel Washington szerint a hajó az úgynevezett árnyékflottához tartozik, amely kevés szabályozással vagy ismert biztosítással rendelkezik.

Az M Sophia, egy másik tartályhajó, amely azon tucatnyi hajóból álló flottilla része volt, amely a hónap elején hagyta el Venezuelát, a hét elején került amerikai erők kezére.

Visszatérő hajók

Iparági forrás szerint három hajó – a Skylyn, a Min Hang és a Merope – amelyek teljes rakománnyal, és ugyanazon flottilla részeként hajóztak az amerikaiak beavatkozása után tért vissza a venezuelai vizekre csütörtökön. A flottillából további hét, szintén teljes rakománnyal rendelkező tartályhajó pénteken és szombaton tért vissza venezuelai vizekre – mondta a személy.

A 10 tartályhajón lévő összes olaj a venezuelai állami olajtermelő, a PDVSA tulajdonában van – tette hozzá a személy.

Nem világos, hogy Washington intézkedik-e a Venezuela felé tartó többi tartályhajóval kapcsolatban.