3p
Külpolitika Egyesült Államok Olaj Szankció Venezuela

Már az ötödik olajtankert foglalja le az Egyesült Államok

mfor.hu

Az Egyesült Államok lefoglalta az Olina tankert a Karib-térségben, amely az elmúlt hetekben célba vett ötödik hajó, miközben Washington fokozza erőfeszítéseit a venezuelai olajexport ellenőrzésére – közölték amerikai tisztviselők pénteken.

Az Olina, amely az Equasis nyilvános hajózási adatbázis szerint hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt hajózott, korábban Venezuelából indult, majd visszatért a régióba – mondta egy az ügyről közvetlenül tájékozott iparági forrás – számol be róla Reuters.

Egy hajnali akcióban a USS Gerald R. Ford anyahajóról indított Southern Spear Joint Task Force tengerészgyalogosai és matrózai „incidens nélkül” elfogták az Olinát a Karib-tengeren – közölte az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága az X-en.

Donald Trump elnök elégedett az akciókkal
Donald Trump elnök elégedett az akciókkal
Fotó: EPA/Kevin Dietsch

„Közös ügynökségközi erőink ismét egyértelmű üzenetet küldtek ma reggel: 'nincs biztonságos menedék a bűnözők számára'” – közölték. Az Olina a múlt héten hagyta el Venezuelát teljes rakománnyal, egy flottilla tagjaként, röviddel azután, hogy az Egyesült Államok január 3-án lefoglalta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és a hajó teljes rakománnyal tért vissza Venezuelába az Egyesült Államok venezuelai olajexportjának blokádját követően – közölte egy iparági forrás.

„A hajó AIS (helymeghatározó) nyomkövetője utoljára 52 nappal ezelőtt volt aktív a venezuelai kizárólagos gazdasági övezetben, Curaçaótól északkeletre” – közölte külön a brit Vanguard tengeri kockázatkezelő vállalat.

Az Egyesült Államok tavaly januárban vetett ki szankciókat az Olinára, amikor még Minerva M-nek nevezték, mivel Washington szerint a hajó az úgynevezett árnyékflottához tartozik, amely kevés szabályozással vagy ismert biztosítással rendelkezik.

Az M Sophia, egy másik tartályhajó, amely azon tucatnyi hajóból álló flottilla része volt, amely a hónap elején hagyta el Venezuelát, a hét elején került amerikai erők kezére.

Visszatérő hajók

Iparági forrás szerint három hajó – a Skylyn, a Min Hang és a Merope – amelyek teljes rakománnyal, és ugyanazon flottilla részeként hajóztak az amerikaiak beavatkozása után tért vissza a venezuelai vizekre csütörtökön. A flottillából további hét, szintén teljes rakománnyal rendelkező tartályhajó pénteken és szombaton tért vissza venezuelai vizekre – mondta a személy.

A 10 tartályhajón lévő összes olaj a venezuelai állami olajtermelő, a PDVSA tulajdonában van – tette hozzá a személy.

Nem világos, hogy Washington intézkedik-e a Venezuela felé tartó többi tartályhajóval kapcsolatban.

Az Egyesült Államok szankciókkal sújtott venezuelai olaj elleni blokádja továbbra is teljes mértékben érvényben van „a világ bármely pontján” – mondta Pete Hegseth védelmi miniszter szerdán.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezért mondta le Donald Trump a venezuelai támadások második hullámát

Ezért mondta le Donald Trump a venezuelai támadások második hullámát

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a dél-amerikai ország együttműködését látva lemond az erőszak alkalmazásáról.

Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban a baráti európai országból

Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban, egy uniós országból menekültek

A kormány erről értesítette az Európai Unió tagállamait.

A Mercosur zászalaján a Dél Keresztje csillagkép díszeleg

Magyarország tiltakozott, mégis megszavazták a szabadkereskedelmi megállapodást

Már 25 éve készül az EU-Mercosur szanadkereskedelmi megállapodás, amelyt most megszavaztak az unió tagállamai.

Súlyos orosz csapás, Ukrajna az ENSZ BT összehívását kéri

Súlyos orosz csapás, Ukrajna az ENSZ BT összehívását kéri

Oroszország az Oreshnik ballisztikus rakétával vette célba Ukrajnát csütörtök éjszaka. A megtámadott fél az ENSZ Biztonsági Tanácsának és az Ukrajna-NATO Tanácsnak az összehívását kezdeményezte.

Kolumbia

Venezuela után felkészül Kolumbia? Megszólalt az elnök

Gustavo Petro a venezuelai események fényében nyilatkozott.

Úgy néz ki, tényleg Budapestre jöhet Trump a választási kampányban – megjött az amerikai elnök válasza Orbán Viktor levelére

Úgy néz ki, tényleg Budapestre jöhet Trump a választási kampányban – megjött az amerikai elnök válasza Orbán Viktor levelére

A magyar miniszterelnök Magyarországra hívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök válaszolt.

Egyszerűen lefizetné a grönlandi lakosokat az Egyesült Államok?

Egyszerűen lefizetné a grönlandi lakosokat az Egyesült Államok?

Amerikai tisztviselők arról egyeztettek, hogy egyösszegű kifizetéseket küldjenek a grönlandi lakosoknak annak érdekében, hogy meggyőzzék őket a Dániától való elszakadásról, és esetleges csatlakozásukról az Egyesült Államokhoz – állítja négy, az ügyet ismerő forrás.

Maduro megbuktatása az ukrán békét is közelebb hozhatja – de mi lesz az orosz gázzal?

Az elmúlt napok legfontosabb katonai és politikai fejleménye a venezuelai elnök elfogása volt. Az akcióval Donald Trump egyértelműen erőt mutatott, szemben a korábbi hónapok tétlenségével. Ez akár Moszkva számára is fontos üzenet lehet, ráadásul az oroszok számára gazdasági szempontból is sok érv szólna a béke mellett.

Megszólalt az EU Trump legújabb húzása után

Több tucat nemzetközi szervezetből lép az ki Egyesült Államok.

Maduro és felesége is megsérült az amerikai akcióban, száz halott maradt a beavatkozás után

Az elnöki házaspár felépült, de a védelmükben elesettek nem.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168