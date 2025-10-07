Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Szankció

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

mfor.hu

Beadta a derekát a magyar kormány egy újabb Oroszország elleni szankció ügyében.

Az uniós kormányok megállapodtak az orosz diplomaták az Európai Unión belüli mozgásának korlátozásában. Az új szabályozás előírná az uniós fővárosokba akkreditált orosz diplomatáknak, hogy előzetesen tájékoztassák utazási terveikről a fogadó országon kívüli kormányokat, amennyiben át terveznek lépni ez uniós belső határokon.

A szabályozást az orosz hibrid háborús erőfeszítések miatti aggodalmak, a szaporodó szabotázsakciók vagy éppen furcsa drónészlelésekre válaszul dolgozták ki cseh kezdeményezésre. Az intézkedés egy újabb brüsszeli szankciós csomag része lenne, bevezetéséhez pedig az uniós kormányok egyhangú támogatása kell.

A magyar kormány sokáig ellenezte a tervet, de a Financial Times két, a tárgyalásokra rálátó tisztviselőre hivatkozva kedd délelőtt azt írta, hogy 

Magyarország – utolsó államként – elállt a vétóval való fenyegetéstől.

A bevezetés azonban egyelőre még várathat magára, ugyanis Ausztria egy másik üggyel, Oleg Deripaszka orosz oligarcha vagyonának szankciók alóli mentesítésével próbálja összekötni a szavazást. Erre az osztrák kormány szerint azért lenne szükség, hogy az osztrák Raiffeisen Bank kártérítést kaphasson oroszországi veszteségei miatt.

Az osztrákok javaslatát azonban több uniós kormány is ellenzi, így további egyeztetések szükségesek az orosz diplomaták mozgásának uniós korlátozásának bevezetése előtt. 

A cseh kormány már május óta igyekszik keresztülvinni ezt a szabályozást, többek közt arra hivatkozva, hogy ugyan Csehország számos, hírszerzési tevékenységgel gyanúsított orosz diplomatát tiltott ki az országból, a szomszédos Ausztriában és Magyarországon továbbra is több száz orosz diplomata dolgozhat, és ők szabadon átjárhatnak Csehországba is. 

„Nincs Schengen Oroszországnak”

- szögezte le Jan Lipavský cseh külügyminiszter.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Új elnökválasztás is jöhet Franciaországban?

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők október 6-án éjszaka csapást mértek az orosz állami tulajdonú Szverdlov gyárra, amely az ország egyik fő robbanóanyag- és lőszergyártója, jelentette az ukrán vezérkar.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú megbeszélésen Kuvaitvárosban

Szijjártó Péter az arab országokkal való európai együttműködést szorgalmazza

A külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös külügyminiszteri ülését követően arról számolt be Kuvaitvárosban, hogy az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktusban az a közös, hogy „a béke reményét mindkét helyen úgy hívják, hogy Donald Trump”.

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások.

Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

„Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – mondta a grúz miniszterelnök a tiltakozókról.

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Nem lépnek előre a húsz pontban.

Itt az áttörés? Megkezdené Izrael a kivonulást Gázából

Itt az áttörés? Megkezdené Izrael a kivonulást Gázából

Már csak a Hamásztól kell egy bólintás.

Régen volt ilyen jó napja Szijjártó Péternek

Régen volt ilyen jó napja Szijjártó Péternek

Szombaton kétszeresen is örülhetett a magyar külügyminiszter.

Rögtön besorolt Orbán Viktor mellé a cseh győztes

Rögtön besorolt Orbán Viktor mellé a cseh győztes

Az új kormány első ülésén fontos döntést fog hozni. Koalíciós partner pedig nem kell Andrej Babisnak.

Jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom előretörését jelzik a cseh képviselőházi választások részeredményei, amelyeket a szombat délutáni urnazárás után folyamatosan közöl a Cseh Statisztikai Hivatal.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168