Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Az uniós kormányok megállapodtak az orosz diplomaták az Európai Unión belüli mozgásának korlátozásában. Az új szabályozás előírná az uniós fővárosokba akkreditált orosz diplomatáknak, hogy előzetesen tájékoztassák utazási terveikről a fogadó országon kívüli kormányokat, amennyiben át terveznek lépni ez uniós belső határokon.

A szabályozást az orosz hibrid háborús erőfeszítések miatti aggodalmak, a szaporodó szabotázsakciók vagy éppen furcsa drónészlelésekre válaszul dolgozták ki cseh kezdeményezésre. Az intézkedés egy újabb brüsszeli szankciós csomag része lenne, bevezetéséhez pedig az uniós kormányok egyhangú támogatása kell.

A magyar kormány sokáig ellenezte a tervet, de a Financial Times két, a tárgyalásokra rálátó tisztviselőre hivatkozva kedd délelőtt azt írta, hogy

Magyarország – utolsó államként – elállt a vétóval való fenyegetéstől.

A bevezetés azonban egyelőre még várathat magára, ugyanis Ausztria egy másik üggyel, Oleg Deripaszka orosz oligarcha vagyonának szankciók alóli mentesítésével próbálja összekötni a szavazást. Erre az osztrák kormány szerint azért lenne szükség, hogy az osztrák Raiffeisen Bank kártérítést kaphasson oroszországi veszteségei miatt.

Kapcsolódó cikk Érik az Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomag Erről egyeztetett von der Leyen az USA vezérével.

Az osztrákok javaslatát azonban több uniós kormány is ellenzi, így további egyeztetések szükségesek az orosz diplomaták mozgásának uniós korlátozásának bevezetése előtt.

A cseh kormány már május óta igyekszik keresztülvinni ezt a szabályozást, többek közt arra hivatkozva, hogy ugyan Csehország számos, hírszerzési tevékenységgel gyanúsított orosz diplomatát tiltott ki az országból, a szomszédos Ausztriában és Magyarországon továbbra is több száz orosz diplomata dolgozhat, és ők szabadon átjárhatnak Csehországba is.

„Nincs Schengen Oroszországnak”

- szögezte le Jan Lipavský cseh külügyminiszter.