Már négy napja támadják Moszkvát az ukrán drónok

Egy orosz régió sincsen biztonságban az ukrán dróngyártás fejlődése miatt – mondta kedden Szergej Sojgu egykori orosz védelmi miniszter. A Nemzetbiztonsági Tanács jelenlegi vezetője erről Jekatyerinburgban beszélt orosz tisztviselők találkozóján – írta a Reuters a TASZSZ orosz hírügynökség beszámolójára hivatkozva, amit a Telex szemlézett.

„A fegyverrendszerek, elsősorban a pilóta nélküli drónrendszerek fejlesztésének üteme és a bevetésükhöz használt módszerek kifinomultsága olyan szintű, hogy Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban” – mondta Szojgu.

Erről azután beszélt, hogy az orosz légvédelem a hétvégén 250 Moszkva felé tartó ukrán drónt lőtt le, ami az elmúlt év legnagyobb ukrán dróntámadása volt az orosz főváros ellen – írta a Reuters. A TASZSZ híre szerint több mint kétszáz ukrán drónt lőttek le Oroszország több régiója felett hétfő este és kedd reggel. Köztük 43 drónt a moszkvai régióban, amik közül negyven Moszkvát célozta. A belgorodi régióban a helyi hatóságok közlése szerint egy ember meghalt, és többen megsebesültek.