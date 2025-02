Már Orbán Viktor is temeti Robert Ficót? „Berozsdásodott” volna a szlovák miniszterelnök?

A VSquare hírlevele egy a magyar kormányhoz közel álló forrásra hivatkozva arról ír, hogy Orbán Viktor a közelmúltban kétségeit fejezte ki Robert Fico szlovák miniszterelnök politikai éleslátásával kapcsolatban, többeknek is arról beszélve, hogy Fico

„berozsdásodott”, és már nem olyan „éles”, mint korábban.

Mint ismeretes, a Fico január végén egy ügyes trükkel halasztotta el egy ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány megtárgyalását a parlamentben, Szlovákiában pedig kiterjedt tüntetések zajlanak a Fico-kormány ellen.

A hírlevélben arról is olvashatunk, hogy a magyar kormány a saját közösségi médiás jelenlétét is erősítő Digitális Szuverenitás Központon keresztül is segítette Fico üzeneteinek célba juttatását. A hírlevél azt is írja, hogy Fico pártja, a Smer munkatársai rendszeresen járnak Budapestre, ahol a magyar kormány szakértőitől kapnak kampány- és közvélemény-kutatási tanácsokat.

A VSquare kérdéseire egyelőre nem válaszolt Orbán Viktor szóvivője.