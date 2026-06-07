Már Szentpétervárat támadja az ukrán hadsereg

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„Oroszországnak véget kell vetnie háborújának és az élet elleni támadásainak. Az Ukrajna elleni igazságtalanság bármilyen megnyilvánulása jogos választ von maga után” – fogalmazott bejegyzésében az ukrán elnök. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai kormányzója, szombaton arról számolt be, hogy megtalálták két férfi holttestét, akiket egy orosz támadás nyomán eltűntként tartottak nyilván. Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk katonai kormányzója pedig Telegram oldalán egy halottról és három sebesültről számolt be régiójából.

Ukrajna egy krasznodari olajlétesítményt és Szentpétervár térségében egy támaszpontot támadott drónokkal az éjszaka – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati X-bejegyzésében.

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